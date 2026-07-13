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Главная Экономика Поездка Билеты "за копейки": Wizz Air запустил однодневную акцию

Билеты "за копейки": Wizz Air запустил однодневную акцию

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 16:34
Wizz Air запустил новую распродажу: цены на билеты и направления
Регистрация на рейс Wizz Air. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова. Коллаж: Новини.LIVE

Венгерский лоукостер Wizz Air запустил новую распродажу. Акция позволит существенно сэкономить при раннем бронировании. Однако стоит поторопиться, ведь предложение действует всего сутки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

Молниеносная распродажа Wizz Air

Пассажиры могут воспользоваться новой возможностью всего один день, до конца суток 13 июля. Акция распространяется на рейсы в период с 20 июля по 24 сентября 2026 года. Она действует только на билеты в одну сторону.

Акционные предложения с вылетом из ближайших к Украине аэропортов (цена в одну сторону):

  • Варшава (WAW) — Пиза (Италия) от 15 евро;
  • Варшава (WMI) — Афины (Греция) от 28 евро;
  • Краков — Берген (Норвегия) от 20 евро;
  • Кишинев — Милан (Италия) от 17 евро;
  • Будапешт — Венеция (Италия) от 19 евро;
  • Бухарест — Гамбург (Германия) от 32 евро;
  • Яссы — Париж (Франция) от 17 евро.

В акционную стоимость билета входит только ручная кладь (сумка, рюкзак или чемодан) размером до 40 x 30 x 20 см и весом до 10 килограммов. Она должна помещаться под передним сиденьем в самолете.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что Lufthansa ввела дополнительный сбор. Новые правила распространяются на тарифы "Эконом" и "Премиум-Эконом". Стоимость будет зависеть от маршрута, места вылета и времени бронирования.

Также Новини.LIVE писали о том, как выбрать лучшие места в самолетах Wizz Air. Они имеют дополнительное пространство для ног, и там меньше ощущается турбулентность. Это настоящее спасение для тех, кого укачивает в воздухе.

авиарейсы самолет Wizz Air
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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