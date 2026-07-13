Wizz Air запустил новую распродажу: цены на билеты и направления

Регистрация на рейс Wizz Air. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова. Коллаж: Новини.LIVE

Венгерский лоукостер Wizz Air запустил новую распродажу. Акция позволит существенно сэкономить при раннем бронировании. Однако стоит поторопиться, ведь предложение действует всего сутки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

Молниеносная распродажа Wizz Air

Пассажиры могут воспользоваться новой возможностью всего один день, до конца суток 13 июля. Акция распространяется на рейсы в период с 20 июля по 24 сентября 2026 года. Она действует только на билеты в одну сторону.

Акционные предложения с вылетом из ближайших к Украине аэропортов (цена в одну сторону):

Варшава (WAW) — Пиза (Италия) от 15 евро;

Варшава (WMI) — Афины (Греция) от 28 евро;

Краков — Берген (Норвегия) от 20 евро;

Кишинев — Милан (Италия) от 17 евро;

Будапешт — Венеция (Италия) от 19 евро;

Бухарест — Гамбург (Германия) от 32 евро;

Яссы — Париж (Франция) от 17 евро.

В акционную стоимость билета входит только ручная кладь (сумка, рюкзак или чемодан) размером до 40 x 30 x 20 см и весом до 10 килограммов. Она должна помещаться под передним сиденьем в самолете.

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