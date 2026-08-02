Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Поїздка Як працює метро Києва у серпні 2026 року: графік та інтервали

Як працює метро Києва у серпні 2026 року: графік та інтервали

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2026 08:35
Робота метро Києва в серпні 2026 року: інтервали руху потягів та графік станцій
Метро Києва. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Одним з найпопулярніших видів транспорту у Києві залишається метрополітен. Підземеллями можна швидко дістатися без заторів у справах. Крім того, у стінах підземки можна перечекати небезпеку під час повітряних тривог.

Новини.LIVE розкажуть про роботу метро в Києві у серпні 2026 року.

Графік метро Києва

Київська підземка простягається на 70 кілометрів та нараховує 52 станцій. Її роботу забезпечує 3 депо та 122 ескалатори та сотні працівників.

На кожній лінії передбачені пересадки:

  • Театральна – Золоті Ворота;
  • Палац Спорту – Площа Льва Толстого;
  • Майдан Незалежності – Хрещатик.

Станції працюють щоденно з 5:30 ранку до 23:00, без вихідних та перерв. 

Читайте також:

У будні дні години пік інтервали руху потягів складають 2:30 - 3:30 хвилини, а у міжпікові — 5 — 6 хвилин. У суботу та неділю, а також святкові дні інтервал складає 6 — 7 хвилин,  а у вечірній час — зростає до 9-11 хвилин.

Проте у нічний час підземка відкриває свої двері після оголошення повітряної тривоги. Всі 46 підземних станцій працюють в режимі укриття.

Якщо небезпека застала в денний час рух поїздів на наземній ділянці метро призупиняється.

 З 15 липня зросла вартість проїзду у громадському транспорті. Одна поїздка в столичній підземці коштує 30 гривень. Проте пасажири можуть заощаджувати, придбавши пакети на 5, 10, 20 та 50 поїздок. Чим більше поїздок ви придбаєте — тим вигідніше.

Раніше Новини.LIVE розповідали, де в Європі одна поїздка на метро коштує так само, як у Києві — 30 гривень. Підземка нараховує 13 станцій, які будували впродовж 18 років. На проєкт витратили понад три мільярди євро.

Також Новини.LIVE писали, що пасажири в Києві скаржаться на дивні списання коштів у підземці. Зокрема, стягується замість 30 — 38 гривень. Частина користувачів припустила, що 8 гривень було знято за одну з минулих поїздок та порекомендували звернутися до працівників метрополітену.

Київ метро транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації