Работа киевского метрополитена в августе 2026 года: интервалы движения поездов и график работы станций

Как работает метро Киева в августе 2026 года: расписание и интервалы движения
Одним из самых популярных видов транспорта в Киеве по-прежнему является метрополитен. По подземке можно быстро добраться до места назначения, минуя пробки. Кроме того, в метро можно переждать опасность во время воздушных тревог.
Новини.LIVE расскажут о работе метро в Киеве в августе 2026 года.
Расписание метро Киева
Киевская подземка простирается на 70 километров и насчитывает 52 станции. Ее работу обеспечивают 3 депо, 122 эскалатора и сотни сотрудников.
На каждой линии предусмотрены пересадки:
- Театральная — Золотые Ворота;
- Дворец спорта — Площадь Льва Толстого;
- Майдан Независимости — Крещатик.
Станции работают ежедневно с 5:30 утра до 23:00, без выходных и перерывов.
В будние дни в часы пик интервалы движения поездов составляют 2:30–3:30 минуты, а в межпиковые часы — 5–6 минут. В субботу и воскресенье, а также в праздничные дни интервал составляет 6–7 минут, а в вечернее время увеличивается до 9–11 минут.
Однако в ночное время метро открывает свои двери после объявления воздушной тревоги. Все 46 станций метро работают в режиме укрытия.
Если опасность застала в дневное время, движение поездов на наземном участке метро приостанавливается.
С 15 июля выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Одна поездка в столичной подземке стоит 30 гривен. Однако пассажиры могут сэкономить, приобретя пакеты на 5, 10, 20 и 50 поездок. Чем больше поездок вы приобретете — тем выгоднее.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, где в Европе одна поездка на метро стоит столько же, сколько в Киеве — 30 гривен. Метрополитен насчитывает 13 станций, которые строились в течение 18 лет. На проект потратили более трех миллиардов евро.
Также Новини.LIVE писали, что пассажиры в Киеве жалуются на странные списания средств в метро. В частности, вместо 30 гривен взимается 38 гривен. Часть пользователей предположила, что 8 гривен были списаны за одну из прошлых поездок, и посоветовали обратиться к сотрудникам метрополитена.