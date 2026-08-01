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Головна Економіка Поїздка Час, відведений на чекін: шпаргалка, як не переплачувати в аеропорту

Час, відведений на чекін: шпаргалка, як не переплачувати в аеропорту

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2026 19:33
Коли треба проходити чекін: стюардеса поділилась шпаргалкою
Реєстрація в аеропорту. Фото: Новини.LIVE, Еліна Ляхова, Pexels. Колаж: Новини.LIVE.

Для деяких пасажирів додаткові збори в аеропорту можуть стати неприємним сюрпризом. Зокрема, якщо квитки були куплені майже "за копійки". Важливо знати, коли треба проходити реєстрацію на літак, адже за таку здавалось би дрібницю доведеться доплачувати.

Досвідчена стюардеса tanya_ivanikhina_ в соцмережі TikTok поділилась коротенькою шпаргалкою, передає Новини.LIVE.

Коли треба проходити чекін 

В Rynair реєстрація відкривається за 60 днів, якщо ви купили собі місце. Якщо місце не обирали — лише за 24 години.

В Wizz Air майже все так само — 30 днів із платним місцем або 24 години без вибору місця, у EasyJet – за 30 днів. 

Lufthansa, Swiss та Air France — за 30 годин. А от в польських авіалініях Lod та Fineir виділяється трохи більше часу — 36 годин. 

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Turkish Airlines, British Airlines, El Al, Iberia, Brussels та Norwegian – за 24 години. Emirates та Qatar — за 48 годин. 

Стюардеса попередила, якщо ви не зареєструєтесь онлайн у встановлений для цього час, в аеропорту за реєстрацію можуть стягнути чималу плату.

Виняток  — якщо ви придбали тариф або послугу, у вартість якої вже входить реєстрація в аеропорту.

Бортпровідниця порадила перед вильотом обов’язково перевіряти умови свого квитка, щоб уникнути неприємних сюрпризів.

Раніше Новини.LIVE розповіли, як обрати найкращі місця в літаках Wizz Air. Вони мають додатковий простір для ніг і там менше відчувається турбулентність. Це справжній порятунок для тих, кого захитує у повітрі.

Також Новини.LIVE писали, які речі не варто брати із собою в літак. Деякі з них суворо забороняється провозити не лише у ручній поклажі, а й у багажі. Така цінна інформація допоможе вам уникнути неприємних сюрпризів під час проходження контролю безпеки в аеропорту.

авіарейси Wizz Air Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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