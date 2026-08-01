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Главная Экономика Поездка Время, отведенное на регистрацию: шпаргалка, как не переплачивать в аэропорту

Время, отведенное на регистрацию: шпаргалка, как не переплачивать в аэропорту

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 19:33
Когда нужно проходить чекинг: стюардесса поделилась памяткой
Регистрация в аэропорту. Фото: Новини.LIVE, Элина Ляхова, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Для некоторых пассажиров дополнительные сборы в аэропорту могут стать неприятным сюрпризом. В частности, если билеты были куплены практически "за копейки". Важно знать, когда нужно проходить регистрацию на рейс, ведь за такую, казалось бы, мелочь придется доплачивать.

Опытная стюардесса tanya_ivanikhina_ в соцсети TikTok поделилась короткой памяткой, передает Новини.LIVE.

Когда нужно проходить регистрацию

В Ryanair регистрация открывается за 60 дней, если вы купили себе место. Если место не выбирали — только за 24 часа.

В Wizz Air почти всё так же — 30 дней при оплаченном месте или 24 часа без выбора места, в EasyJet — за 30 дней.

Lufthansa, Swiss и Air France — за 30 часов. А вот в польских авиакомпаниях Lod и Fineir отводится чуть больше времени — 36 часов.

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Turkish Airlines, British Airlines, El Al, Iberia, Brussels и Norwegian — за 24 часа. Emirates и Qatar — за 48 часов.

Стюардесса предупредила, что если вы не зарегистрируетесь онлайн в установленное для этого время, в аэропорту за регистрацию могут взимать немалую плату.

Исключение — если вы приобрели тариф или услугу, в стоимость которой уже входит регистрация в аэропорту.

Стюардесса посоветовала перед вылетом обязательно проверять условия своего билета, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Ранее Новини.LIVE рассказали, как выбрать лучшие места в самолетах Wizz Air. Они имеют дополнительное пространство для ног, и там меньше ощущается турбулентность. Это настоящее спасение для тех, кого укачивает в воздухе.

Также Новини.LIVE писали, какие вещи не стоит брать с собой в самолет. Некоторые из них строго запрещено провозить не только в ручной клади, но и в багаже. Такая ценная информация поможет вам избежать неприятных сюрпризов при прохождении контроля безопасности в аэропорту.

авиарейсы Wizz Air Ryanair
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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