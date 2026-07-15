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Головна Економіка Поїздка Без доплат: в Європі готують нові бонуси для пасажирів літаків

Без доплат: в Європі готують нові бонуси для пасажирів літаків

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 17:33
В ЄС затвердили нові правила для авіакомпаній: що зміниться для пасажирів
Аеропорт Будапешта. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова. Колаж: Новини.LIVE

Вже з наступного року пасажирам у ЄС буде дозволено брати з собою на борт літака додаткову ручну поклажу без плати. Проте пасажири переймаються через те, що через зміну політики авіакомпанії підвищать ціни на квитки.

Про це повідомляє Sky News, передає Новини.LIVE.

Нові правила польотів в Європі

Згідно з новими правилами, встановленими Європейською комісією, авіакомпанії мають запровадити зміни, які передбачають, що вартість квитків має включати право пасажира взяти із собою на борт невелику сумку.

"Ціна має відображатися за замовчуванням до початку будь-якого процесу бронювання, щоб полегшити пасажиру порівняння тарифів між авіакомпаніями", — заявила Європейська комісія.

Нові правила дозволяють пасажирам брати з собою додаткову ручну поклажу (40 см × 30 см × 15 см) без додаткової плати.

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Проте нові правила можуть призвести до підвищення цін на квитки, особливо для бюджетних авіакомпаній. Втім, перевізники все одно будуть пропонувати знижені тарифи для пасажирів, які вирішать летіти без валізи.

Нові правила мають набути чинності у 2027 році, але точна дата введення їх у дію ще не підтверджена.

Ryanair вже пропонує безкоштовне перевезення особистої ручної поклажі розмірами (40 см × 30 см × 20 см) у рамках базового тарифу, що на 33 % перевищує стандартні розміри безкоштовної ручної поклажі, встановлені в ЄС.

В тарифи EasyJet також входить безкоштовне перевезення невеликої ручної поклажі розміром до 40 × 36 × 20 см.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Lufthansa запровадила додатковий збір. Нові правила поширюються на тарифи "Економ" та "Преміум-Економ". Вартість буде залежати від маршруту, місця вильоту та часу бронювання.

Також Новини.LIVE писали, як обрати найкращі місця в літаках Wizz Air. Вони мають додатковий простір для ніг і там менше відчувається турбулентність. Це справжній порятунок для тих, кого захитує у повітрі.

авіарейси подорож Європа
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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