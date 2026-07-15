Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Поездка Без доплат: в Европе готовят новые бонусы для пассажиров самолетов

Без доплат: в Европе готовят новые бонусы для пассажиров самолетов

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 17:33
В ЕС утвердили новые правила для авиакомпаний: что изменится для пассажиров
Аэропорт Будапешта. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова. Коллаж: Новини.LIVE

Уже со следующего года пассажирам в ЕС будет разрешено бесплатно провозить на борту самолета дополнительный ручной багаж. Однако пассажиры обеспокоены тем, что в связи с изменением политики авиакомпании повысят цены на билеты.

Об этом сообщает Sky News, передает Новини.LIVE.

Новые правила полетов в Европе

Согласно новым правилам, установленным Европейской комиссией, авиакомпании должны внедрить изменения, предусматривающие, что стоимость билетов должна включать право пассажира взять с собой на борт небольшую сумку.

"Цена должна отображаться по умолчанию до начала любого процесса бронирования, чтобы облегчить пассажиру сравнение тарифов между авиакомпаниями", — заявила Европейская комиссия.

Новые правила позволяют пассажирам брать с собой дополнительный ручной багаж (40 см × 30 см × 15 см) без дополнительной платы.

Читайте также:

Однако новые правила могут привести к повышению цен на билеты, особенно для бюджетных авиакомпаний. Впрочем, перевозчики все равно будут предлагать сниженные тарифы для пассажиров, которые решат лететь без чемодана.

Новые правила должны вступить в силу в 2027 году, но точная дата их введения пока не подтверждена.

Ryanair уже предлагает бесплатную перевозку личной ручной клади размером (40 см × 30 см × 20 см) в рамках базового тарифа, что на 33 % превышает стандартные размеры бесплатной ручной клади, установленные в ЕС.

В тарифы EasyJet также входит бесплатная перевозка небольшой ручной клади размером до 40 × 36 × 20 см.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Lufthansa ввела дополнительный сбор. Новые правила распространяются на тарифы "Эконом" и "Премиум-Эконом". Стоимость будет зависеть от маршрута, места вылета и времени бронирования.

Также Новини.LIVE писали о том, как выбрать лучшие места в самолетах Wizz Air. Они имеют дополнительное пространство для ног, и там меньше ощущается турбулентность. Это настоящее спасение для тех, кого укачивает в воздухе.

авиарейсы путешествие Европа
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации