Висадка без компенсації квитка — кого можуть зняти з автобуса у 2025 році

Рейсовий автобус. Фото: УНІАН

Міжнародні перевізники встановлюють чіткі правила поведінки для пасажирів в салонах своїх автобусів. Зазвичай це загальні рекомендації, але є і пункти, за порушення яких, людину можуть зняти з рейсу без відшкодування вартості квитка.

Про те, за які порушення українців можуть висадити з автобуса у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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За що пасажира можуть висадити з автобуса у 2025 році

Автобусні перевізники піклуються про стан свого транспортного парку, персонал, безпеку та комфорт пасажирів. Саме тому українці повинні дотримуватись встановлених правил поведінки в салоні. За порушення деяких вимог, вас можуть просто висадки без відшкодування вартості квитка.

В правилах перевезення пасажирів на міжнародних автобусних маршрутах ТОВ "ТрансТемпо" зазначається, що пасажира можуть висадити за такі порушення:

Заборона на алкоголь, наркотики та куріння: пасажирам заборонено вживати алкоголь чи наркотики під час поїздки. Курити в салоні автобуса також не можна. За порушення цих правил пасажир може бути висаджений з автобуса без повернення коштів. Нетверезий стан або порушення спокою: водії мають право відмовити у перевезенні пасажирів, які перебувають у нетверезому стані або порушують спокій інших. Безпека на борту: пасажири повинні користуватися ременями безпеки, якщо автобус ними обладнаний. Крім того, не можна стояти в проходах і класти ноги на сидіння. Чистота та порядок: пасажири повинні слідкувати за чистотою в салоні, викидати сміття в урни на зупинках і не відволікати водія під час руху. Поважати інших пасажирів: потрібно бути уважним до інших людей, особливо під час перегляду фільмів чи прослуховування музики.

За порушення правил пасажири можуть бути висаджені з автобуса без відшкодування вартості проїзду. Тож перед поїздкою варто ознайомитися з правилами, щоб уникнути неприємних ситуацій.

Кому можуть відмовити в проїзді

На сайті компанії перевізника з міста Суми "PAN-BUS" вказано: якщо у водія є підозри, що проїзні документи пасажира можуть викликати проблеми на кордоні та затримку при проходженні контролю, йому можуть відмовити в поїздці.

Людині також можуть відмовити, якщо її вигляд чи поведінка викликають сумніви щодо безпеки або можуть завдати шкоди перевізнику, екіпажу, персоналу, автобусу, майну чи іншим пасажирам. Це стосується погроз, лайки, образ персоналу або інших пасажирів.

Висадити пасажира під час рейсу можуть, якщо він порушує правила, заважає роботі екіпажу або створює небезпеку для інших пасажирів.

Раніше ми писали, що не зважаючи на війну багато українців не припиняють подорожувати міжнародними автобусами. Щоб уникнути проблем у дорозі, важливо ретельно вибирати перевізника.

Також ми розповідали, що кожного дня сотні тисяч українців подорожують потягами Укрзалізниці. Проте деяким пасажирам можуть відмовити в посадці або навіть попросити залишити поїзд після його відправлення. Окрім звичних причин, як-от відсутність квитка, існують й інші обставини, за яких пасажира можуть висадити з поїзда.