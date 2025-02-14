Що заборонено робити ресторанам і які права мають відвідувачі закладів

Ресторан у Києві. Фото: Google Maps/Grill do Brasil

Заклади харчування мають власні правила, яких повинні дотримуватися, а споживачі можуть поскаржитися у випадку порушення своїх прав. Ресторанна сфера регулюється законодавчими нормами, тож відвідувачам не потрібно хвилюватися про недобросовісне ведення діяльності.

Про це розповіли фахівці Telegram-каналу "Захист прав споживачів".

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Що заборонено ресторанам і кав’ярням

Чимало українців мали негативний досвід відвідування закладів харчування. Навіть звичайний прийом їжі може зіпсуватися через недотримання простих вимог, що вже казати про особливі дати, наприклад, перше побачення, святкування дня народження тощо.

Суб’єкти господарювання зобов’язанні дотримуватися і виконувати Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства. Інакше споживачам доведеться звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби за місцем розташування кав’ярні зі скаргою про порушення прав.

Серед поширених причин незадоволення клієнтів — встановлення рестораном мінімальної вартості замовлення чи включення в чек обов’язкового асортименту продукції попри бажання відвідувача. Такі дії заборонені законом, тож українці можуть написати скаргу і вимагати швидкого розгляду.

Які права мають гості закладів

В меню ресторану чи кав’ярні повинна міститися вичерпна інформація про страви: перелік кулінарних, борошняних, кондитерських, булочних виробів і напоїв власного виробництва, а також склад і ціна порції. До початку обслуговування відвідувачі мають право ознайомитися з меню та прейскурантами додаткових послуг.

Заклад не може завадити клієнту перевірити об'єм, вагу і вартість продукції, що підлягає продажу, відповідність якості страви вимогам нормативно-правових актів. Якщо людина виявила недолік або стала свідком порушення, наприклад, недоважування/обрахунку, то суб'єкт господарської діяльності зобов’язаний на вибір споживача:

безплатно усунути недоліки;

зменшити розмір оплати за продукцію чи послугу;

замінити на аналогічну продукцію належної якості, вдруге надати послугу;

повністю відшкодувати витрати, пов'язані з придбанням.

Споживачі не повинні боятися скаржитися на заклад харчування, адже так керівництво ресторану може дізнатися про систематичне порушення правил з боку працівників і вжити заходів для виправлення проблеми. Це покращить обслуговування клієнтів, що піде на користь усім сторонам конфлікту.

Нагадаємо, чимало кав’ярень включають чайові в чек як обов’язкову додаткову плату за обслуговування. Проте далеко не всім відвідувачам подобається такий підхід. Люди скаржаться на порушення прав, адже їх зобов’язують платити більше без попередньої згоди.

Також ми писали, що McDonald’s біля станції метро "Лук’янівська" у Києві відновив роботу 13 лютого. Заклад сильно постраждав у результаті обстрілу росіян, причому це було не перше пошкодження приміщення від початку повномасштабної війни.