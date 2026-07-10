Послуги Київстару та lifecell: як абоненту перевірити, за що він платить

Дівчина з телефоном у руках. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Українці рідко слідкують за витратами на мобільному рахунку. А потім можуть дивуватися, куди зникли гроші, якщо додатковими послугами вони не користувалися. Абонентам Київстару та lifecell доступний перегляд детальної інформації про надані та використані опції.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як дізнатися про витрати на мобільному рахунку у 2026 році.

Історія витрат у Київстарі

Найпростіший спосіб перевірити історію поповнень і дізнатися, скільки коштів було витрачено на дзвінки, мобільний інтернет, SMS та інші платні послуги — це скористатися функціоналом застосунку "Мій Київстар". У розділі "Історія" міститься статистика абонента.

Альтернативний варіант — замовити спеціальну послугу "Київстар звіт", яка передбачає надання клієнту детальних відомостей про рух коштів на абонентському рахунку. Потрібно набрати код *135# для отримання SMS з інформацією про останні п’ять списань за тиждень.

Плюс можна скористатися номером 477*135 у голосовому меню. Варто зауважити, що обсяг витрачених мегабайтів відображатиметься сумарно від початку доби. Послуга надається абонентам безплатно, її не потрібно підключати або налаштовувати.

Деталізований рахунок від lifecell

Мобільний оператор надає платну послугу "Деталізований рахунок", яка допомагає контролювати всі витрати. Абоненти отримують детальну інформацію про:

дзвінки (напрям, тривалість, вартість кожного дзвінка);

всі платні послуги, надані протягом календарного місяця.

"Щоб отримувати деталізовані рахунки в електронному вигляді на постійній основі, вам необхідно зареєструватися у системі самообслуговування "Мій lifecell" та активувати послугу", — уточнили на офіційному сайті компанії.

Також існує можливість замовити звіт одноразово за конкретний період у друкованій формі. Для цього треба особисто відвідати один із магазинів lifecell та подати відповідну заяву (при наявності документа, що підтверджує особу).

Отримання електронної версії деталізованого рахунку на постійній основі коштує 5,31 грн (щомісячна плата), а видача друкованого екземпляру одноразово обходиться абонентам у 10,63 грн. Обидва тарифи вказані з урахуванням податків і зборів.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що абоненти Київстару можуть отримати знижку на тарифний план і додаткові послуги. Акція передбачена для користувачів пакетів "ВСЕ РАЗОМ Легкий" і "ВСЕ РАЗОМ Крутий". Дію пропозиції продовжили до 1 вересня 2027 року.

Також Новини.LIVE розповідали про бюджетний мобільний в'язок від Київстару, Vodafone та lifecell. Оператори пропонують абонентам тарифні плани вартістю до 300 грн/міс. Ми дізналися, яку вигоду можуть отримати клієнти компаній у липні 2026 року.