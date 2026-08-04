Місце під криницю чи свердловину: як знайти підземні джерела води на своїй ділянці

Як знайти підземне джерело води на своїй ділянці. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Бажання зекономити на бурінні свердловини часто підштовхує власників приватних будинків і дач самостійно шукати місце для майбутнього джерела води. Однак такий підхід нерідко обертається додатковими витратами.

Про те, як українцям знайти підземні джерела води на своїй земельній ділянці, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на пояснення фахівців компанії "Кароліна", яка займається бурінням свердловин.

Чому не варто самостійно шукати місце для свердловини

Річ у тім, що якісна питна вода зазвичай залягає на значній глибині. Щоб дістатися до водоносного горизонту, потрібно пройти кілька шарів ґрунту — від глини та піску до щебеню й кам'янистих порід. Саме тому правильно визначити місце для свердловини без спеціальних знань і обладнання досить складно.

Не менш важливою є і якість води. Хороша вода повинна бути прозорою, без стороннього запаху та присмаку, а також не містити небезпечних бактерій і шкідливих домішок. Водночас навіть глибока свердловина не гарантує ідеальний склад води — вона може містити багато заліза, кальцію чи інших мінералів, через що знадобляться системи очищення.

Також на якість води впливає розташування водоносного шару. Якщо поруч є вигрібні ями, каналізація, промислові підприємства чи ферми, ризик забруднення значно зростає. Негативно позначитися можуть і підтоплення, сильні дощі або вода з найближчих водойм.

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Як самостійно знайти підземне джерело води на своїй ділянці

Перед тим як звертатися до спеціалістів, можна самостійно оцінити ділянку. Хоча такий підхід не дає стовідсоткової гарантії, іноді це допомагає знайти перспективне місце для буріння свердловини. Серед найпоширеніших ознак:

вологолюбні рослини, зокрема ожина, черемха чи мокриця;

собаки, які влітку часто риють ями на прохолодних ділянках;

густий туман, який регулярно з'являється в одному й тому самому місці;

пишна зелена рослинність, великі листки та гарне плодоношення дерев і кущів.

Корисно також поспілкуватися із сусідами, які вже мають свердловину. Вони можуть розповісти, на якій глибині знайшли воду, якої вона якості та кого рекомендують для виконання бурових робіт.

Існують і практичні способи пошуку води — наприклад, за допомогою скляних банок, гігроскопічної солі, алюмінієвого дроту, вербової лози чи садового бура. Однак експерти наголошують, що такі методи можуть показати лише поверхневі води або місця скупчення вологи, а не справжній водоносний горизонт із якісною питною водою.

Пошук води за картами водоносних горизонтів

Карти водоносних горизонтів допомагають приблизно визначити, де є вода та на якій глибині вона знаходиться. Такі карти створюють спеціалісти, які мають відповідні знання й досвід. Але лише за картою обирати місце для свердловини не варто.

Фахівці радять враховувати не тільки глибину водоносного шару, а й якість води, її запаси та те, чи вистачить їх для будинку й господарства на довгі роки.

Чому краще довірити пошук води спеціалістам

Головна перевага роботи професіоналів — вони відповідають за результат. Перед бурінням майстри використовують спеціальне обладнання, щоб точніше визначити місце, глибину залягання води та особливості ґрунту.

Також вони можуть оцінити, скільки води дасть свердловина і чи вистачить її для ваших потреб. Якщо якість води потребуватиме покращення, спеціалісти одразу запропонують відповідне рішення, наприклад встановлення системи очищення або фільтрів зворотного осмосу.

Раніше Новини.LIVE писали, що провести воду з міської мережі до приватного будинку виходить не завжди. Через це багато господарів обирають власну свердловину. Тож українцям цікаво, скільки коштуватиме її буріння у 2026 році.

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