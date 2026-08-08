Популярні ігри віддають безплатно в Steam: які культові тайтли у вільному доступі

Хлопець за комп'ютером, ігровий ноутбук, банківська карта. Фото: Unsplash, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

На цифровій платформі Steam користувачам доступні культові ігри зі знижками до 90%. Однак не обов’язково платити за тайтл, який сподобався, оскільки деякі віддають безплатно. Йдеться не про демоверсію чи тестовий доступ, а про повноцінні проєкти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які відеоігри доступні в Steam безплатно станом на суботу, 8 серпня.

Безплатні ігри в Steam

Цифровий магазин пропонує геймерам безліч комп’ютерних ігор на будь-який смак і гаманець. На платформі регулярно проводять розпродажі, тематичні фестивалі та інші події, які передбачають вигідні знижки на популярні тайтли — подекуди до 95%.

Однак не обов’язкового витрачати гроші на розваги: Steam відкриває користувачам доступ до великої бібліотеки безплатних ігор — як маловідомих, так і культових. Ми промоніторили магазин і відібрали незначну частину проєктів, познайомитись з якими можна без жодних фінансових витрат.

Станом на суботу, 8 серпня, на платформі Steam присутні такі комп’ютерні ігри у вільному доступі:

Counter-Strike 2;

Dota 2;

PUBG: BATTLEGROUNDS;

Apex Legends;

War Thunder;

Overwatch;

Marvel Rivals;

The Sims 4;

Destiny 2;

Supermarket Together;

World of Tanks;

STAR WARS: The Old Republic;

Fallout Shelter;

Age of Empires III.

Безплатні ігри в Steam. Фото: скриншот

Знижки на Skyrim і Fallout

До 40-ї річниці заснування відомого американського розробника відеоігор Bethesda на платформі Steam встановили вигідні знижки на проєкти студії. Наприклад, комплект легендарної франшизи The Elder Scrolls, яка включає Oblivion, Skyrim, Morrowind, Redguard, Battlespire і TES Online, коштує всього 1 915 грн замість 4 018 грн (-52%).

Повне зібрання ігор DOOM (шутери від першої особи) обійдеться геймерам у 704 грн замість 2 221,20 грн (-68%). А за три частини культового Fallout, які розповідають про виживання після глобальної ядерної війни, доведеться віддати всього 130 грн замість 520 грн (-75%).

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує культова гра The Sims 4. Остання повноцінна частина вийшла в далекому 2014 році, однак досі залишається мегапопулярною. Базову версію гри віддають геймерам безплатно, однак доповнення коштують від 499,50 до 799,20 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, які комп’ютерні ігри віддають у Steam з великими знижками. Деякі тайтли коштують менше 80 грн — і йдеться не про маленькі проєкти. Вигідно коштують Black Desert Online, Need for Speed Most Wanted, Dying Light, Fallout та інші.