Понад 8 років для купівлі житла: де в Україні доведеться найдовше відкладати зарплату

Вартість житла в Україні. Фото: Новини.LIVE, НБУ. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

В Україні сповільнилися темпи продажу нерухомості через високі ціни на житло. Індекс доступності варіюється в різних областях і демонструє як купівельну спроможність громадян, так і рівень фінансового навантаження. Найгіршу ситуацію зафіксували в західних регіонах України.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на щоквартальний звіт ринку нерухомості від ЛУН.

Ціни на житло в роках заробітної плати

Щоб повноцінно дослідити зміни на ринку нерухомості, ЛУН та Work.ua розраховують так званий індекс доступності житла. Він показує, скільки років українцям необхідно відкладати всю середню місцеву зарплату, аби накопичити на однокімнатну квартиру (вторинка).

Серед територій з найгіршими показниками — здебільшого західні регіони, хоча наприкінці другого кварталу 2026 року там зафіксували певну стабілізацію. Щоб назбирати на власне житло, мешканцям Львова та Ужгорода необхідно відкладати повний дохід протягом 8,6 року.

Перелік обласних центрів із найбільш недоступними квартирами на вторинному ринку має такий вигляд станом на другий квартал 2026 року:

Львів — 8,6 року;

Ужгород — 8,6 року;

Луцьк — 8,4 року;

Чернівці — 8,4 року;

Рівне — 8,3 року;

Вінниця — 7,8 року;

Житомир — 7,7 року;

Київ — 7,5 року;

Черкаси — 7,2 року.

Дослідження ЛУН і Work.ua щодо цін на квартири. Фото: ЛУН

"Київ також демонструє поступове уповільнення темпів покращення доступності. Навесні столичний показник становив 7,6 року з річним падінням індексу на 5%, а до липня він зафіксувався на рівні 7,5 року", — йдеться в дослідженні ЛУН.

Де житло найбільш доступне

Очевидно, найменше відкладати зарплату в роках доведеться мешканцям східних областей України. Чим ближче до фронту, тим дешевшою є нерухомість. Для Херсона цей показник становить 2,3 року, для Запоріжжя — 2,7 року, для Миколаєва — 3,2 року, для Харкова — 3,3 року, для Сум — 4,2 року.

Водночас у деяких регіонах зафіксували коливання доступності в бік погіршення. Для Вінниці, наприклад, індекс складав 7,5 року станом на квітень, а вже в липні досяг рівня 7,8 року. Це свідчить про дорожчання квартир, за яким не встигають зростати місцеві зарплати.

У Тернополі тренд протилежний: загальне річне зростання індексу залишилося високим, однак термін накопичення знизився з 7,1 до 6,5 року за квартал. В інших областях ситуація на середньому рівні: в Одесі — 6,5 року, у Дніпрі — 4,2 року, у Кропивницькому — 5,1 року, у Чернігові — 5,7 року, у Полтаві та Івано-Франківську — 5,9 року.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що сплата податку на нерухомість залежить від форми спільної власності. Якщо частки визначені, кожна особа сплачує податок за свою частину. В деяких випадках доведеться звертатися в суд або домовлятися "на словах".

Також Новини.LIVE розповідали, на будівництво яких об’єктів не потрібна дозвільна документація. Українці можуть зводити на власній земельній ділянці сходи, навіси, теплиці, тимчасові гаражі без фундаменту та ін. Водночас для лазні, житла чи господарської споруди треба дозвіл.