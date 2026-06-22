Понад 600 грн доплати до пенсії: хто має право на надбавку у 2026 році

Додаткові гроші для пенсіонерів. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Окремі категорії громадян похилого віку в Україні мають право на додаткові соціальні гарантії від держави, серед яких — щомісячні доплати та можливість оформити пенсію раніше. Розмір таких надбавок напряму пов'язаний із показником прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Про те, хто має право щомісячну доплату до пенсії та який її розмір у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на 12 статтю закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Кому держава гарантує 647 грн надбавки до пенсії у 2026 році

Згідно із законом, учасники бойових дій щомісяця отримують надбавку до пенсії у розмірі 25% від мінімальної пенсії за віком. У 2026 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 595 гривень. Відповідно, розмір надбавки зріс до 647 гривень на місяць.

Крім цього, ветеранам війни та особам з інвалідністю внаслідок війни виплачують додаткову цільову допомогу — 40 гривень щомісяця.

Також держава гарантує мінімальний розмір пенсії для захисників України, яким було встановлено інвалідність внаслідок війни. За даними Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області, у 2026 році це 6 197 гривень. Для порівняння, минулого року мінімальна сума становила 5 528 гривень.

Ще одна важлива пільга для ветеранів — збереження пенсії під час повторної служби. Якщо пенсіонер-ветеран знову вступає до лав ЗСУ за контрактом або під час мобілізації, виплати не припиняються. Після завершення служби Пенсійний фонд перерахує пенсію з урахуванням додаткового стажу та вислуги років.

В якому віці УБД можуть вийти на пенсію

Окрім доплат, учасники бойових дій мають право вийти на пенсію раніше за стандартний вік. У 2026 році:

чоловіки можуть оформити пенсію з 55 років за наявності не менше 25 років страхового стажу;

для жінок така можливість доступна з 50 років за умови наявності щонайменше 20 років страхового стажу.

Щоб оформити пенсію та отримати всі передбачені законом надбавки, необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду. Для цього знадобляться паспорт, ідентифікаційний код, документи про стаж, посвідчення УБД та інші документи, що підтверджують участь у захисті держави.

Раніше Новини.LIVE писали, що через війну багато українських родин втратили своїх близьких або досі не знають їхньої долі. Окрім важких переживань, такі родини часто стикаються й з фінансовими проблемами. Саме тому держава надає сім’ям загиблих і зниклих захисників пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці з великим трудовим стажем можуть отримати статус "Ветеран праці". Він дає право на додаткові пільги та соціальну підтримку. Тому варто знати, хто може оформити такий статус і як це зробити у 2026 році.