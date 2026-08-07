Помилка дорого коштуватиме: як відповісти на запит банку про походження коштів

Люди йдуть повз Ощадбанк, гроші та картка в руці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Запит банку щодо походження коштів може отримати будь-який клієнт — підприємець, компанія або звичайна фізична особа. Такі звернення є частиною фінансового моніторингу і не означають, що людина автоматично підозрюється у порушенні закону. Водночас саме від того, як клієнт відреагує на запит і які пояснення надасть, часто залежить не лише проведення конкретної операції, а й подальше обслуговування в банку.

Про це розповіли фахівці Юридичної компанії YANKIV, передають Новини.LIVE.

Чи варто одразу шукати інший банк

Після отримання запиту багато хто замислюється про зміну банку. Однак фахівці радять не поспішати з таким рішенням.

Перехід до іншої фінансової установи не усуває саму проблему. Навпаки, якщо подібна ситуація повторюватиметься, ризик залишитися без повноцінного банківського обслуговування лише зростатиме. Тому головне завдання клієнта — не уникнути перевірки, а успішно її пройти та зберегти нормальні відносини з банком.

При цьому варто пам'ятати, що фінансовий моніторинг охоплює не лише контроль за сплатою податків. Банк оцінює й інші ризики. Наприклад, регулярне зняття великих сум готівки може викликати додаткові запитання через можливий зв'язок із виплатою неофіційної зарплати або використанням рахунку в інтересах третіх осіб.

Чому не можна ігнорувати запит банку

Найгірше рішення у такій ситуації — нічого не відповідати. Якщо клієнт не реагує або затягує з наданням інформації, банк може розцінити це як небажання пояснювати походження коштів. У результаті операцію можуть не провести, а рівень довіри до клієнта значно знизиться.

Навіть якщо вимоги банку здаються надмірними, краще надати відповідь у встановлений строк, ніж залишити звернення без уваги.

Як правильно підготувати відповідь

Законодавство про фінансовий моніторинг покладає на клієнта обов'язок надати пояснення та підтвердні документи. Тому сперечатися з банком або обмежуватися аргументами на кшталт "я чесно сплачую податки" зазвичай не має сенсу.

Набагато ефективніше спокійно відповісти на всі поставлені запитання та надати інформацію, яка допоможе банку зрозуміти економічну суть операцій.

Що саме хоче дізнатися банк

Поширена помилка — переписувати інформацію з установчих документів або перелічувати КВЕДи підприємства. Ці дані банк і без того бачить у державних реєстрах.

Натомість фінансова установа очікує отримати зрозуміле пояснення простою мовою: чим фактично займається бізнес, звідки надходять кошти, які товари чи послуги продаються та як здійснюється діяльність.

Також бажано вказувати реальне місце ведення бізнесу — офіс, склад або виробниче приміщення, а не лише юридичну адресу.

Якщо договір оренди ще не укладений, не варто приховувати цей факт. Краще чесно повідомити, що документ перебуває на стадії оформлення, зазначити орієнтовні строки його підписання та пообіцяти надати копію банку після завершення процедури.

Саме відкритість, зрозумілі пояснення та підтвердні документи значно підвищують шанси успішно пройти фінансовий моніторинг і продовжити користуватися банківськими послугами без додаткових обмежень.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що банки по-новому перевірятимуть фінансові операції клієнтів. НБУ назвав 16 ознак, через які картка може потрапити під посилений контроль. Водночас оцінюватиметься не одна дія, а їх поєднання.

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