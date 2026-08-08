Полиці деяких супермаркетів спорожніли: що відбувається в Сільпо та Форі

Супермаркет Сільпо, пусті полиці. Фото: Новини.LIVE, Threads. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Полиці деяких супермаркетів України кілька днів пустують. Внаслідок атаки росіян на розподільчі центри великої мережі виник тимчасовий дефіцит окремих категорій товарів. Однак покупців закликають не хвилюватися, а дочекатися відновлення поставок, що відбудеться найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що сталося з асортиментом Фори та Сільпо.

Українці помітили нестачу продуктів

В соціальній мережі Threads українці масово публікують світлини і відео з деяких супермаркетів, якими володіє Fozzy Group. Полиці Сільпо та Фори стоять напівпустими внаслідок ворожого удару по розподільчих центрах уночі, 5 серпня. Через постраждалу складську інфраструктуру тимчасово неможливо заповнити магазини товарами.

На фотографіях, опублікованих у Threads, можна побачити масштаби проблеми: корзини для овочів і фруктів порожні, в холодильних вітринах майже немає молочних продуктів, вибір сирів/йогуртів/молока суттєво звузився, а в деяких супермаркетах продають підгорілі, але придатні до споживання, товари зі знижками до 75%.

Як коментує ситуацію компанія

У відповідь на численні дописи користувачів Threads представник Фори залишив офіційний коментар і пояснив, чому вже кілька днів на полицях немає звичних продуктів харчування.

"Зараз ми опинилися в дуже непростій ситуації: внаслідок російської атаки було знищено важливі склади зберігання продукції. Через це в магазинах тимчасово може бути значно менший вибір товарів, а окремі позиції можуть бути відсутні", — йдеться в роз'ясненні.

Водночас споживачів закликали не хвилюватися, оскільки компанія робить усе можливе для швидкої перебудови ланцюгів постачання. Найближчим часом ситуація стабілізується, а супермаркети знову наповняться улюбленими товарами.

На повноцінне відновлення потрібен час, однак робота триває безперервно, а весь операційний офіс докладає максимум зусиль, аби розв'язати логістичні завдання. Тому дефіцит окремих продуктів є тимчасовим.

Що ще варто знати українцям

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