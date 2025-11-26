Подвійна сплата ЄСВ — чи можуть ФОПи-працівники збільшити майбутню пенсію

Гроші в конверті. Фото: УНІАН

Від сплати єдиного соціального внеску залежить сума пенсії. Фізичні особи-підприємці повинні вносити платежі регулярно за себе, інакше страховий стаж не буде нараховуватися. Однак нерідко трапляється, що ФОПи одночасно є найманими працівниками, за яких ЄСВ сплачує роботодавець.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи можна збільшити свою пенсію в разі подвійної сплати ЄСВ.

Питання в тому, чи можна збільшити страховий стаж, а з ним і розмір пенсійного забезпечення, якщо сплачувати єдиний соціальний внесок за себе як ФОП одночасно з утриманням/нарахуванням ЄСВ роботодавцем за найманого працівника.

Насправді, подібна схема не спрацює, оскільки закон унеможливлює врахування єдиного внеску, сплаченого підприємцем, який має основне місце роботи чи працевлаштований за сумісництвом.

Згідно з частиною 6 статті 4 Закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", ЄСВ від ФОПа враховується лише в тому випадку, якщо роботодавець сплатив за нього страховий внесок у розмірі менше мінімального (1 760 грн).

Якщо підприємець вніс на рахунок кошти за місяці, коли був найманим працівником, то ці суми будуть вважатися надлишково чи помилково сплаченими. Іншими словами, вони не враховуються для майбутнього пенсійного забезпечення.

Хто звільнений від єдиного соціального внеску

Деякі українці можуть взагалі не сплачувати ЄСВ, оскільки мають пільгу, встановлену на законодавчому рівні. До переліку категорій входять:

ФОПи на загальній системі в період відсутності прибутку;

особи з інвалідністю, які отримують соціальну допомогу;

пенсіонери, які отримають грошове забезпечення за віком або вислугою років;

мобілізовані та військовослужбовці за контрактом;

мешканці тимчасово окупованих територій;

українці, які були позбавлені свободи внаслідок війни.

Також із 1 жовтня 2025 року пільгу поширили на найманих працівників, оформлених за сумісництвом, а жінок у декреті, за яких ЄСВ нараховує орган соціального захисту.

Нагадаємо, українці можуть одночасно працювати й отримувати пенсію, однак про працевлаштування чи звільнення потрібно повідомити ПФУ, інакше доведеться повернути зайві доплати.

Також ми писали, чи повинні ФОПи-блогери сплачувати податки з донатів. Ці грошові "благодійні внески" підлягають оподаткуванню за загальними правилами — 18% ПДФО та 5% військового збору.