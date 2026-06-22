Податок на нерухомість: хто платить та як визначається сума у 2026 році

Податок на нерухомість у 2026 році. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

У 2026 році багато українців уже почали отримувати повідомлення від податкової щодо сплати податку на нерухомість за 2025 рік. Але платити його потрібно не всім власникам житла. Цей податок стосується лише тих, у кого площа квартири чи будинку перевищує встановлені державою норми.

Про те, кому потрібно заплатити податок на нерухомість, як визначається розмір платежу у 2026 році та що буде, якщо пропустити встановлені строки, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДПС у Донецькій області.

Кому потрібно сплатити податок на нерухомість у 2026 році

Податок нараховують тільки на квадратні метри понад встановлений ліміт. Неоподатковувана площа становить:

для квартир — до 60 кв. м;

для приватних будинків — до 120 кв. м.

Якщо людина володіє і квартирою, і будинком, тоді пільговий ліміт складає 180 кв. м загальної площі. При розрахунку враховують усю площу житла. Якщо вона не перевищує встановлені межі, платити нічого не потрібно.

Як визначають суму податку у 2026 році

Розмір ставки затверджують місцеві органи влади. Водночас закон встановлює обмеження: ставка не може бути більшою за 1,5% мінімальної зарплати, яка діяла на 1 січня попереднього року.

У 2026 році максимальний податок становить 120 гривень за кожен "зайвий" квадратний метр. Точна сума залежить від рішення місцевої громади, адже вона може встановити нижчу ставку.

Розмір податку на нерухомість у 2026 році. Фото: Скриншот/ДПС

Наприклад, якщо площа квартири становить 80 кв. м, оподатковуватимуться лише 20 кв. м понад норму. За максимальної ставки доведеться сплатити 2 400 грн. Якщо квартира має 100 кв. м, податок нарахують на 40 кв. м, а сума складе 4 800 грн.

Коли потрібно внести оплату

Податкова служба повинна надіслати повідомлення до 1 липня 2026 року. Після його отримання власник житла має 60 днів, щоб сплатити податок.

Якщо людина помітила неточності в розрахунках, вона може звернутися до податкової для уточнення даних щодо площі житла або права на пільги.

Додатковий податок для великої нерухомості

Для власників дуже просторого житла передбачений окремий фіксований платіж — 25 тисяч гривень на рік. Згідно зі статтею 266.7.1 Податкового кодексу України, його сплачують власники квартир площею понад 300 кв. м та будинків понад 500 кв. м.

Водночас окремі об’єкти нерухомості звільняються від оподаткування. Це житло, розташоване на тимчасово окупованих територіях, у районах активних бойових дій, а також будинки й квартири, які були пошкоджені або зруйновані, доки їх не відновлять.

Яка відповідальність за несвоєчасну оплату податку на нерухомість

Якщо податок не сплатити вчасно, доведеться додатково заплатити штраф. Коли прострочення не перевищує 30 днів, штраф складає 5% від суми боргу. Якщо ж затримка більша за місяць, розмір штрафу зростає до 10%.

Окремо передбачене покарання за навмисне ухилення від сплати. Якщо буде доведено, що власник знав про свій обов’язок, але свідомо його проігнорував, штраф становитиме вже 25% від суми заборгованості.

Крім штрафів, існує ще й пеня. Вона починає нараховуватися автоматично після того, як мине 90 днів від крайнього терміну сплати податку.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні всі власники земельних ділянок мають сплачувати відповідний податок. Проте для окремих категорій громадян передбачені пільги, які дозволяють не платити цей збір. Однак, якщо не подати заяву на отримання пільги, податкова служба автоматично нарахує податок на землю.

Також Новини.LIVE розповідали, що підприємцям, які працюють як ФОП, у червні слід особливо уважно контролювати податкові дедлайни. Несвоєчасне подання звітів або затримка зі сплатою зборів можуть призвести до штрафів.