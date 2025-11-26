Відео
Податки з доходів — чи повинні ФОПи хвилюватися через кредити

Дата публікації: 26 листопада 2025 11:10
Оновлено: 10:52
Кредит для ФОПа — в якому випадку доведеться сплатити податки
Гроші в руках. Фото: Google Maps

Нерідко фізичні особи-підприємці беруть бізнес-кредити, аби інвестувати в розвиток власної справи. Виникає питання, чи потрібно включати гроші в дохід ФОПа і сплачувати податки. Існує офіційна позиція контролюючого органу з цього приводу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що треба знати ФОПу про бізнес-кредити.

Читайте також:

Чи потрібно ФОПу оподатковувати кредит

Визначення фінансового кредиту присутнє у підпункті 14.1.258 Податкового кодексу. Цим терміном називають кошти, отримані для цільового використання на конкретний строк і під відсоток. Фізичні особи-підприємці можуть оформити позику в:

  • банках-резидентах України;
  • іноземних фінустановах (нерезидентах);
  • небанківських фінансових установах;
  • міжнародних фінансових організаціях;
  • інших кредиторів-нерезидентів.

"Ключова ознака кредиту: отримані кошти підлягають обов’язковому поверненню у визначені договором строки", — зазначив юрист Богдан Янків у власному блозі.

Тобто виходить, що бізнес-кредит не вважається доходом ФОПа, оскільки пункт 177.1 ПКУ встановлює чітку межу: оподаткуванню підлягають прибутки підприємців, отримані від провадження господарської діяльності.

Коли з кредиту доведеться заплатити податки

Дійсно, фінансова позика — це не дохід у звичному розумінні, адже кошти потрібно вчасно повернути і навіть з процентами. Такі суми є борговим зобов’язанням, а не заробітком від підприємництва, їх надають у користування тимчасово під заздалегідь визначений відсоток.

Проте якщо ФОП не повернув кредитору позику у встановлений договором термін, вона включається до складу доходів і повинна оподатковуватися на загальних підставах. Виходить, прострочення призведе до податкових наслідків, а з непогашеної суми доведеться заплатити військовий збір і ПДФО чи ЄП.

Нагадаємо, подвійна сплата єдиного соціального внеску не впливає на майбутню пенсію. ФОПу, який одночасно є найманим працівником, не потрібно сплачувати ЄСВ в разі внесення коштів роботодавцем.

Також ми писали, що в Україні борги стягують через державних або приватних виконавців, які спершу списують кошти з рахунків. Нерухомість забирають лише в крайньому випадку, якщо борг перевищує 160 000 грн.

ФОП кредити податки бізнес доходи підприємці
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
