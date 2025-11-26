Кредит для ФОПа — в якому випадку доведеться сплатити податки

Гроші в руках. Фото: Google Maps

Нерідко фізичні особи-підприємці беруть бізнес-кредити, аби інвестувати в розвиток власної справи. Виникає питання, чи потрібно включати гроші в дохід ФОПа і сплачувати податки. Існує офіційна позиція контролюючого органу з цього приводу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що треба знати ФОПу про бізнес-кредити.

Чи потрібно ФОПу оподатковувати кредит

Визначення фінансового кредиту присутнє у підпункті 14.1.258 Податкового кодексу. Цим терміном називають кошти, отримані для цільового використання на конкретний строк і під відсоток. Фізичні особи-підприємці можуть оформити позику в:

банках-резидентах України;

іноземних фінустановах (нерезидентах);

небанківських фінансових установах;

міжнародних фінансових організаціях;

інших кредиторів-нерезидентів.

"Ключова ознака кредиту: отримані кошти підлягають обов’язковому поверненню у визначені договором строки", — зазначив юрист Богдан Янків у власному блозі.

Тобто виходить, що бізнес-кредит не вважається доходом ФОПа, оскільки пункт 177.1 ПКУ встановлює чітку межу: оподаткуванню підлягають прибутки підприємців, отримані від провадження господарської діяльності.

Коли з кредиту доведеться заплатити податки

Дійсно, фінансова позика — це не дохід у звичному розумінні, адже кошти потрібно вчасно повернути і навіть з процентами. Такі суми є борговим зобов’язанням, а не заробітком від підприємництва, їх надають у користування тимчасово під заздалегідь визначений відсоток.

Проте якщо ФОП не повернув кредитору позику у встановлений договором термін, вона включається до складу доходів і повинна оподатковуватися на загальних підставах. Виходить, прострочення призведе до податкових наслідків, а з непогашеної суми доведеться заплатити військовий збір і ПДФО чи ЄП.

