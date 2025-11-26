Кредит для ФОПа — в якому випадку доведеться сплатити податки

Податки з доходів — чи повинні ФОПи хвилюватися через кредити
Нерідко фізичні особи-підприємці беруть бізнес-кредити, аби інвестувати в розвиток власної справи. Виникає питання, чи потрібно включати гроші в дохід ФОПа і сплачувати податки. Існує офіційна позиція контролюючого органу з цього приводу.
Чи потрібно ФОПу оподатковувати кредит
Визначення фінансового кредиту присутнє у підпункті 14.1.258 Податкового кодексу. Цим терміном називають кошти, отримані для цільового використання на конкретний строк і під відсоток. Фізичні особи-підприємці можуть оформити позику в:
- банках-резидентах України;
- іноземних фінустановах (нерезидентах);
- небанківських фінансових установах;
- міжнародних фінансових організаціях;
- інших кредиторів-нерезидентів.
"Ключова ознака кредиту: отримані кошти підлягають обов’язковому поверненню у визначені договором строки", — зазначив юрист Богдан Янків у власному блозі.
Тобто виходить, що бізнес-кредит не вважається доходом ФОПа, оскільки пункт 177.1 ПКУ встановлює чітку межу: оподаткуванню підлягають прибутки підприємців, отримані від провадження господарської діяльності.
Коли з кредиту доведеться заплатити податки
Дійсно, фінансова позика — це не дохід у звичному розумінні, адже кошти потрібно вчасно повернути і навіть з процентами. Такі суми є борговим зобов’язанням, а не заробітком від підприємництва, їх надають у користування тимчасово під заздалегідь визначений відсоток.
Проте якщо ФОП не повернув кредитору позику у встановлений договором термін, вона включається до складу доходів і повинна оподатковуватися на загальних підставах. Виходить, прострочення призведе до податкових наслідків, а з непогашеної суми доведеться заплатити військовий збір і ПДФО чи ЄП.
