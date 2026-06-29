Пільги для пенсіонерів: чи надає держава знижки на квитки УЗ у 2026 році

Пільги в потягах Укрзалізниці. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Після виходу на пенсію українці мають право на низку державних пільг. Одна з них — безплатний проїзд у громадському транспорті. Однак на залізниці правила трохи інші. Можливість заощадити залежить від типу поїзда.

Про те, чи мають пенсіонери знижки на залізничні квитки у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Додаток 2 до "Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України".

Які знижки для пенсіонерів надає Укрзалізниця у 2026 році

Пенсіонери можуть безплатно їздити лише приміськими електричками. Якщо ж потрібно придбати квиток на потяг далекого сполучення, людям похилого віку доведеться заплатити повну ціну. Окремих знижок по пенсійному посвідченні у 2026 році не передбачено.

Також, згідно з постановою Кабміну №354 "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", пенсіонери мають право безплатно користуватися міським комунальним транспортом:

трамваями;

автобусами;

тролейбусами.

Однак в метро та таксі пільги не надаються. Щоб скористатися безплатним проїздом, потрібно мати при собі пенсійне посвідчення.

Хто ще може подорожувати потягами Укрзалізниці на пільгових умовах

Пільговий проїзд доступний не лише пенсіонерам. Наприклад, діти віком від 6 до 14 років мають право на 25 % знижку вартості проїзду у потягах внутрішнього сполучення. Діти з багатодітних сімей можуть безкоштовно їздити приміськими електропоїздами за наявності відповідного посвідчення.

Студенти денної форми навчання можуть купувати квитки зі знижкою 50%. Вона поширюється на плацкартні вагони поїздів далекого сполучення, регіональні поїзди другого і третього класу та приміські електрички. Для цього необхідно пред'явити студентський квиток.

Люди з інвалідністю мають право безплатно їздити приміськими електропоїздами. Крім того, з 1 жовтня до 15 травня вони та їхні супроводжуючі можуть отримати 50% знижки на квитки в поїздах далекого сполучення.

Учасники бойових дій також можуть безплатно користуватися приміськими електричками. Крім цього, вони мають право один раз на два роки безкоштовно здійснити поїздку поїздом далекого сполучення в обидва боки або щороку придбати квиток із 50-відсотковою знижкою.

Раніше Новини.LIVE писали, що з 1 липня до 31 серпня київські школярі вже не матимуть пільг на проїзд у громадському транспорті. Безплатним він залишається лише під час навчального року — з 1 вересня до 30 червня.

Також Новини.LIVE розповідали, що пенсіонери в Україні також мають право на безплатний проїзд, однак ця пільга поширюється не на всі види транспорту. У деяких випадках навіть за наявності пенсійного посвідчення доведеться купувати квиток.