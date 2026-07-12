Передумови для зростання курсу євро: чого чекати українцям найближчим часом

Вивіска пункту обміну валюти. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

В Україні продовжується помірне падіння курсів іноземних валют. Купюри євро можна придбати набагато вигідніше, ніж місяць тому, коли на ринку спостерігалися пікові показники. Не завадить дізнатися, чи затримається низхідна тенденція наступного тижня.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом євро в Україні

На понеділок, 13 липня, Національний банк розрахував офіційний курс гривні до євро на рівні 50,86 грн. Співвідношення у головній валютній парі залишається стабільним — 1,14 дол./євро. Саме завдяки зміцненню долара курс євро в Україні спіймав низхідний тренд. Найближчим часом суттєвих змін на ринку не передбачається.

"Долар буде зміцнюватися по відношенню до євро, але повільно. Тобто найближчим часом для зростання курсу підстав немає. Навіть є невелика надія, що він поступово впаде до 50 грн/євро", — зазначив економіст.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

Якщо співвідношення у головній парі залишиться на поточному рівні, євро дорожчати не буде. Однак послаблення долара може спровокувати висхідну динаміку. З іншого боку, суттєвих передумов для змін немає: літній сезон традиційно не характеризується активністю на валютному ринку.

Які купюри євро вважаються проблемними

Раніше ми розповідали, чому українцям не варто зберігати купюри по 500 євро. Від друку цих банкнот відмовилися у 2019 році. Європейський центральний банк не планує повертати номінал у третю серію купюр. Як результат — за кордоном буває важко розплатитися готівкою по 500 євро.

Хоча вона залишається дійсним платіжним засобом і повинна використовуватися без обмежень. Щоб уникнути потенційних проблем, українцям краще замінити банкноти на менші номінали. Особливо якщо є намір поїхати за кордон.

Раніше Новини.LIVE писали, що необхідно знати українцям про новий номінал гривні. Національний банк анонсував випуск купюр по 2 000 грн у вересні 2026 року. Ми зібрали відповіді на п'ять головних питань про готівку в обігу.

Також Новини.LIVE розповідали, які купюри долара не приймають українські обмінники станом на 2026 рік. Продати не вийде готівку з ознаками сильного зношення та пошкодження. Ці гроші можна лише віддати на інкасо для заміни за кордоном.