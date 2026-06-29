Пенсійні виплати для українців 65+: яку мінімальну суму гарантує держава у 2026 році

Мінімальні пенсії в Україні у 2026 році. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Деякі українці у 2026 році можуть розраховувати на підвищений мінімальний розмір пенсії. Це стосується громадян, яким виповнилось 65 років і які мають необхідний страховий стаж.

Про те, які виплати держава гарантує українцям 65+ з повним страховим стажем у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на положення 28 статті закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Який розмір пенсії гарантує держава після 65 років

Відповідно до чинного законодавства, українці після досягнення 65-річного віку за наявності повного страхового стажу мають право на підвищений мінімальний розмір пенсії за віком. У 2026 році для цього вимоги такі:

для жінок — не менше 30 років стажу;

для чоловіків — щонайменше 35 років стажу.

Пенсія для цієї категорії громадян не може бути меншою за 40% від мінімальної заробітної плати. З 1 січня 2026 року мінімалка становить 8 647 гривень. Відповідно, гарантований мінімальний розмір пенсії для людей віком від 65 років дорівнює 3 458,80 гривні.

Для решти громадян, які не мають достатньо стажу, пенсія не може бути нижчою за прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність. У 2026 році він становить 2 595 гривень.

Хто має право на перерахунок виплат у 2026 році

На перерахунок можуть розраховувати непрацюючі пенсіонери, які отримують:

пенсію за віком;

пенсію по інвалідності;

пенсію за вислугу років;

пенсію у разі втрати годувальника.

Якщо пенсіонер офіційно працює або зареєстрований як фізична особа-підприємець, підвищення з урахуванням нового розміру мінімальної зарплати проведуть лише після звільнення з роботи або закриття ФОП.

Хто має право на підвищення пенсії у 2026 році

Окрім гарантованої мінімальної пенсії після 65 років, українські пенсіонери можуть отримувати щомісячні вікові доплати:

після досягнення 70 років до пенсії автоматично додають 300 гривень;

після 75 років розмір доплати збільшується до 456 гривень;

після 80 років — сума зростає на 570 гривень.

Такі надбавки призначаються автоматично з дня, коли пенсіонер досягає відповідного віку. Якщо день народження припадає не на перше число, доплату нараховують пропорційно кількості днів від дати народження до кінця місяця.

Раніше Новини.LIVE писали, що українці, які отримують пенсію за віком, можуть не платити земельний податок. Проте ця пільга надається не всім і діє лише за визначених законом умов. Крім того, вона поширюється тільки на земельні ділянки в межах установлених норм. Саме тому варто знати, хто має право на звільнення від податку, а кому у 2026 році все ж доведеться його сплачувати.

Також Новини.LIVE розповідали, що з 1 липня мінімальна пенсія в Україні залишиться на чинному рівні. Попри те, що у Верховній Раді розглядали пропозицію щодо підвищення таких виплат, відповідне рішення так і не було прийняте. Тож варто знати, яку суму держава гарантує людям похилого віку влітку 2026 року.