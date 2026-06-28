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Головна Економіка Мінімальна та максимальна пенсія в Україні: що буде з виплатами з 1 липня 2026 року

Мінімальна та максимальна пенсія в Україні: що буде з виплатами з 1 липня 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 06:35
Пенсії в Україні: на яку мінімальну та максимальну суму можна розраховувати з 1 липня 2026 року
Мінімальна та максимальна пенсія в Україні з 1 липня. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

З 1 липня 2026 року розмір мінімальної пенсії в Україні не зміниться. Хоча у Верховній Раді пропонували суттєво підвищити виплати, ці зміни так і не були ухвалені. Тож мінімальні гарантії для людей похилого віку залишаться на чинному рівні.

Про те, на які мінімальні та максимальні пенсії розраховувати українцям з 1 липня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Мінімальна та максимальна пенсія в Україні з 1 липня 2026 року

Розмір мінімальної та максимальної пенсії в Україні залежить від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень. Саме тому базові розміри зараз такі:

  • мінімальна пенсія — 2 595 грн;
  • максимальна пенсія — 25 950 грн.

Втім, не всі пенсіонери отримують лише мінімальну виплату. Для окремих категорій громадян після березневої індексації встановлені вищі мінімальні гарантії:

  • 4 213 грн — для непрацюючих пенсіонерів від 65 років із повним страховим стажем (35 років для чоловіків і 30 років для жінок);
  • 4 213 грн — для людей віком від 80 років, якщо вони мають не менше 25 років стажу у чоловіків та 20 років у жінок;
  • 4 050 грн — для пенсіонерів віком від 70 до 80 років із повним страховим стажем;
  • 3 725 грн — для людей з інвалідністю І групи незалежно від віку та страхового стажу;
  • 3 406 грн — для інших непрацюючих пенсіонерів.

Чи підвищать розмір мінімальної пенсії в Україні з 1 липня

У травні у Верховній Раді зареєстрували сім законопроєктів про внесення змін до державного бюджету на 2026 рік. Один із них (законопроєкт №15224-5) передбачав не лише додаткові видатки на сектор безпеки й оборони, а й підвищення соціальних стандартів.

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Автори документа пропонували збільшити мінімальну пенсію за віком до 7 387 гривень уже з 1 липня 2026 року, а з 1 жовтня — до 7 591 гривні. Також законопроєкт передбачав підвищення мінімальної заробітної плати.

Однак 10 червня парламент ухвалив у другому читанні основний законопроєкт, який стосувався фінансування сфери безпеки та оборони. Пропозиції альтернативного документа щодо підвищення мінімальної пенсії та мінімальної зарплати до остаточної редакції закону не увійшли.

Отже, з 1 липня 2026 року жодних змін у розмірах мінімальної та максимальної пенсії не буде. Пенсіонери продовжать отримувати виплати у тих самих розмірах, які були встановлені після березневої індексації.

Раніше Новини.LIVE писали, що у 2026 році українські пенсіонери можуть скористатись недорогими тарифами від мобільних операторів. Київстар, Vodafone і lifecell пропонують доступні пакети з достатньою кількістю хвилин, інтернету та інших послуг. Ми з'ясували, скільки коштуватиме мобільний зв'язок для пенсіонерів у липні 2026 року.

Також Новини.LIVE розповідали, що з 26 січня 2026 року в Україні скасували доплати до пенсії для громадян зі званням "Почесний донор України". Таке рішення ухвалили після змін у законодавстві, які набули чинності наприкінці січня та скоротили частину пільг для донорів крові.

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Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
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