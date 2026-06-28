Пенсии в Украине: на какую минимальную и максимальную сумму можно рассчитывать с 1 июля 2026 года

Минимальная и максимальная пенсия в Украине с 1 июля. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

С 1 июля 2026 года размер минимальной пенсии в Украине не изменится. Хотя в Верховной Раде предлагали существенно повысить выплаты, эти изменения так и не были приняты. Таким образом, минимальные гарантии для пожилых людей останутся на действующем уровне.

О том, на какие минимальные и максимальные пенсии могут рассчитывать украинцы с 1 июля 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Минимальная и максимальная пенсия в Украине с 1 июля 2026 года

Размер минимальной и максимальной пенсии в Украине зависит от прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2 595 гривен. Именно поэтому базовые размеры сейчас следующие:

минимальная пенсия — 2 595 грн;

максимальная пенсия — 25 950 грн.

Впрочем, не все пенсионеры получают только минимальную выплату. Для отдельных категорий граждан после мартовской индексации установлены более высокие минимальные гарантии:

4 213 грн — для неработающих пенсионеров от 65 лет с полным страховым стажем (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин);

4 213 грн — для людей в возрасте от 80 лет, если у них не менее 25 лет стажа у мужчин и 20 лет у женщин;

4 050 грн — для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет с полным страховым стажем;

3 725 грн — для людей с инвалидностью I группы независимо от возраста и страхового стажа;

3 406 грн — для остальных неработающих пенсионеров.

Повысят ли размер минимальной пенсии в Украине с 1 июля

В мае в Верховной Раде зарегистрировали семь законопроектов о внесении изменений в государственный бюджет на 2026 год. Один из них (законопроект №15224-5) предусматривал не только дополнительные расходы на сектор безопасности и обороны, но и повышение социальных стандартов.

Читайте также:

Авторы документа предлагали увеличить минимальную пенсию по возрасту до 7 387 гривен уже с 1 июля 2026 года, а с 1 октября — до 7 591 гривны. Также законопроект предусматривал повышение минимальной заработной платы.

Однако 10 июня парламент принял во втором чтении основной законопроект, касавшийся финансирования сферы безопасности и обороны. Предложения альтернативного документа о повышении минимальной пенсии и минимальной заработной платы в окончательную редакцию закона не вошли.

Таким образом, с 1 июля 2026 года никаких изменений в размерах минимальной и максимальной пенсии не будет. Пенсионеры продолжат получать выплаты в тех же размерах, которые были установлены после мартовской индексации.

Ранее Новини.LIVE писали, что в 2026 году украинские пенсионеры смогут воспользоваться недорогими тарифами от мобильных операторов. Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают доступные пакеты с достаточным количеством минут, интернета и других услуг. Мы выяснили, сколько будет стоить мобильная связь для пенсионеров в июле 2026 года.

Также Новини.LIVE сообщали, что с 26 января 2026 года в Украине отменили доплаты к пенсии для граждан со званием "Почетный донор Украины". Такое решение было принято после изменений в законодательстве, которые вступили в силу в конце января и сократили часть льгот для доноров крови.