Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Минимальная и максимальная пенсия в Украине: что будет с выплатами с 1 июля 2026 года

Минимальная и максимальная пенсия в Украине: что будет с выплатами с 1 июля 2026 года

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 06:35
Пенсии в Украине: на какую минимальную и максимальную сумму можно рассчитывать с 1 июля 2026 года
Минимальная и максимальная пенсия в Украине с 1 июля. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

С 1 июля 2026 года размер минимальной пенсии в Украине не изменится. Хотя в Верховной Раде предлагали существенно повысить выплаты, эти изменения так и не были приняты. Таким образом, минимальные гарантии для пожилых людей останутся на действующем уровне.

О том, на какие минимальные и максимальные пенсии могут рассчитывать украинцы с 1 июля 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Минимальная и максимальная пенсия в Украине с 1 июля 2026 года

Размер минимальной и максимальной пенсии в Украине зависит от прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2 595 гривен. Именно поэтому базовые размеры сейчас следующие:

  • минимальная пенсия — 2 595 грн;
  • максимальная пенсия — 25 950 грн.

Впрочем, не все пенсионеры получают только минимальную выплату. Для отдельных категорий граждан после мартовской индексации установлены более высокие минимальные гарантии:

  • 4 213 грн — для неработающих пенсионеров от 65 лет с полным страховым стажем (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин);
  • 4 213 грн — для людей в возрасте от 80 лет, если у них не менее 25 лет стажа у мужчин и 20 лет у женщин;
  • 4 050 грн — для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет с полным страховым стажем;
  • 3 725 грн — для людей с инвалидностью I группы независимо от возраста и страхового стажа;
  • 3 406 грн — для остальных неработающих пенсионеров.

Повысят ли размер минимальной пенсии в Украине с 1 июля

В мае в Верховной Раде зарегистрировали семь законопроектов о внесении изменений в государственный бюджет на 2026 год. Один из них (законопроект №15224-5) предусматривал не только дополнительные расходы на сектор безопасности и обороны, но и повышение социальных стандартов.

Читайте также:

Авторы документа предлагали увеличить минимальную пенсию по возрасту до 7 387 гривен уже с 1 июля 2026 года, а с 1 октября — до 7 591 гривны. Также законопроект предусматривал повышение минимальной заработной платы.

Однако 10 июня парламент принял во втором чтении основной законопроект, касавшийся финансирования сферы безопасности и обороны. Предложения альтернативного документа о повышении минимальной пенсии и минимальной заработной платы в окончательную редакцию закона не вошли.

Таким образом, с 1 июля 2026 года никаких изменений в размерах минимальной и максимальной пенсии не будет. Пенсионеры продолжат получать выплаты в тех же размерах, которые были установлены после мартовской индексации.

Ранее Новини.LIVE писали, что в 2026 году украинские пенсионеры смогут воспользоваться недорогими тарифами от мобильных операторов. Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают доступные пакеты с достаточным количеством минут, интернета и других услуг. Мы выяснили, сколько будет стоить мобильная связь для пенсионеров в июле 2026 года.

Также Новини.LIVE сообщали, что с 26 января 2026 года в Украине отменили доплаты к пенсии для граждан со званием "Почетный донор Украины". Такое решение было принято после изменений в законодательстве, которые вступили в силу в конце января и сократили часть льгот для доноров крови.

пенсии пенсионеры минимальная пенсия
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации