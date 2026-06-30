Парфуми "на розпив" можуть залишитися в минулому: що загрожує ринку косметики в Україні

Продаж парфумів в Україні. Фото: Pexels, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Учасникам ринку косметичної продукції загрожують великі штрафи з серпня 2026 року. В Україні набуде чинності Технічний регламент, який зобов’язує реєструвати (нотифікувати) кожен товар в обігу. Це спричинить невизначеність для підприємців, які займаються продажем декантів — парфумів "на розпив".

Сайт Новини.LIVE розповідає, які нові правила запрацюють в Україні та що загрожує підприємцям.

Нові правила на ринку косметики

Ще у 2021 році Кабінет Міністрів ухвалив постанову "Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію" №65, аби привести українські правила у відповідність до європейських стандартів, а саме — Регламенту ЄС №1223/2009.

Починаючи з 3 серпня 2026 року, на ринку діятимуть такі вимоги:

кожен косметичний продукт повинен мати повний пакет технічної документації;

відповідальна особа (виробник, імпортер, продавець чи уповноважений представник) має нотифікувати товар до його офіційного введення в обіг, використовуючи спеціальний електронний портал;

склад косметики і парфумів повинен відповідати оновленим критеріям;

перед виходом на ринок товар має пройти оцінку безпечності.

За виконанням нових правил буде слідкувати Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками. У разі порушень учасникам ринку загрожують суворі штрафи — до 340 000 грн.

Ризики для парфумів "на розпив"

На сполох забили підприємці, які займаються реалізацією декантів. Це легальний формат продажу оригінальної парфумерії з відкриттям заводських упаковок і розливом у менші флакони. Проте чинне українське законодавство не визначило правовий статус такої діяльності, а вимоги Технічного регламенту неможливо застосувати до перелитих парфумів.

По-перше, під час розливу рідини відбувається порушення герметичності, а нотифікація якраз передбачає тестування фабричного пакування. По-друге, на крихітному флаконі важко розмістити правильне маркування. По-третє, розгерметизація означає автоматичну втрату відповідальної особи.

На порталі Електронних петицій навіть з’явилося звернення до уряду з проханням урегулювати ці пробіли. Автор петиції №41/010202-26еп звернув увагу на складність практичного застосування нових правил для представників малого і середнього бізнесу, які продають парфуми у форматі декантів.

"Представники ринку повідомляють про скорочення асортименту продукції, зростання витрат на виконання вимог Технічного регламенту, складність проведення необхідних процедур оцінки відповідності та ризик припинення діяльності", — йдеться в петиції.

Не виключено, що парфуми "на розпив" взагалі зникнуть з українського ринку через відсутність офіційного врегулювання. Станом на кінець червня 2026 року немає роз’яснень від Кабміну щодо цього питання. Про потенційне внесення змін до нормативної бази чи Технічного регламенту мова також не йде.

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