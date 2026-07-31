Оренда комунального майна: нові гарантії для ветеранів-бізнесменів

Чоловік в формі ЗСУ підписує тканину, МАФ. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Матвій Кулак редактор економічних новин

Ветеран відкриває кіоск чи невеличкий магазин, а через рік місцева влада відмовляється продовжити оренду. Просто тому, що "щось не так" з паперами. Саме таких ситуацій Верховна Рада хоче позбутися у новому законопроєкті, який захистить бізнес ветеранів від бюрократичних пасток воєнного часу.

Про деталі нового законопроєкту повідомила Судово-юридична газета, передають Новини.LIVE.

Звідки взялася проблема

Йдеться про законопроєкт №15047. Під час війни діє правило: строки звернень за державними послугами не спливають, а відновлюються лише після завершення воєнного стану. Так визначено окремою урядовою постановою. Але на практиці все набагато складніше.

Окремі місцеві органи влади та самоврядування все одно відмовляються продовжувати ветеранам паспорти прив'язки для тимчасових споруд, розривати оренду комунального майна або взагалі забирати об'єкти благоустрою, якими ті користувалися для роботи. Саме ці прогалини і намагається закрити новий законопроєкт.

У чому суть ініціативи

Депутати пропонують запровадити принцип "автоматичного продовження". Це зроблено замість того, щоб не змушувати підприємців щоразу перепідтверджувати документи.

Якщо строк дії дозволу чи договору випадає на період війни, він продовжується сам собою. Ще й на додаткові пів року після завершення воєнного стану. Аукціони та повторні погодження в такому разі не знадобляться.

Ідея зачіпає одразу три сфери підприємницької діяльності ветеранів:

Розміщення тимчасових торговельних об'єктів. Участь у благоустрої територій. Оренду комунального й державного майна.

Кому дістануться нові гарантії

Пільга призначена не лише для самих ветеранів і учасників бойових дій. Скористатися нею зможуть і члени їхніх родин, а також сім'ї загиблих захисників і захисниць України. Законопроєкт стосується і підприємців-роботодавців, у яких працюють щонайменше двоє ветеранів або людей з інвалідністю внаслідок війни.

Що це змінить на практиці

Результат, на який розраховує ініціатори законопроєкт — усунути ризик втратити можливо чиюсь справу життя через формальність, яку просто не встигли оформити вчасно.

Замість бюрократичної біганини між кабінетами ветерани отримають систему, де держава сама подовжує дію необхідних документів, а не чекає, поки підприємець прийде і доведе своє право на це.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що УБД мають право на компенсацію 75% від оплати комунальних послуг. Право мають не лише ветерани, а й їхні члени родини. Компенсація нараховуватиметься лише тим, хто не перевищив межу соціальних нормативів.

Також Новини.LIVE розповідали, що виселення з квартири не звільняє орендаторів від оплати боргів за комуналку. До суду звертався КП "Чернівціводоканал", який вимагав стягнення боргу за надані послуги. Орендаторка відмовлялася від оплати, перекладаючи свій борг на власника квартири.