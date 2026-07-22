Оновлений меморандум з МВФ: коли в Україні можуть переглянути тарифи на газ і електрику

Підвищення тарифів на газ та електрику в Україні. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Міжнародний валютний фонд рекомендує Україні поступово переглянути тарифи на газ та електроенергію для населення, починаючи з 2027 року. Про це йдеться в оновленому меморандумі про економічну та фінансову співпрацю з Україною.

Про те, коли в Україні можуть підвищити тарифи на газ та електрику для населення, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

Чому в МВФ пропонують підвищити тарифи в Україні

У МВФ пояснюють, що поступове підвищення тарифів допоможе покращити фінансовий стан енергетичної галузі. Додаткові кошти планують спрямувати на:

скорочення боргів енергокомпаній;

зменшення державних витрат на підтримку сектору;

відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Втім, у МВФ наголошують, що перед тим, як змінювати тарифи, держава має створити ефективну систему адресної допомоги для людей, які найбільше потребують підтримки. Лише після цього, на думку Фонду, можна переходити до перегляду цін.

До кінця лютого 2027 року українська влада має проаналізувати всі чинні програми підтримки споживачів комунальних послуг. Це потрібно, щоб визначити, які механізми допомоги будуть найефективнішими для соціально вразливих родин.

Також МВФ і надалі виступає за поступовий перехід до ринкових цін на енергоресурси. У Фонді вважають, що це допоможе залучити приватні інвестиції для модернізації та відновлення української енергетики після війни.

Крім того, у новій редакції меморандуму змінили терміни підготовки плану реформування тарифної політики. Якщо раніше його мали підготувати до липня цього року, то тепер дедлайн перенесли на кінець жовтня.

Які комунальні послуги можуть подорожчати в Україні

Зараз в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів на:

гарячу воду;

природний газ;

централізоване опалення для населення.

Він залишатиметься чинним протягом воєнного стану та ще шість місяців після його завершення. При цьому мораторій не поширюється на електроенергію, холодну воду та деякі інші комунальні послуги, для яких діють окремі правила державного регулювання.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у серпні витрати українців на комунальні послуги не зміняться. Ціни на основні енергоносії залишаться такими ж, адже чинні тарифи, затверджені урядом, продовжують діяти.

Також Новини.LIVE розповідали, що у Києві можуть підвищити вартість водопостачання. "Київводоканал" уже подав міській владі нові розрахунки, за якими ціна за кубометр води може зрости більш ніж на 50 гривень. Якщо пропозицію схвалять, киянам доведеться платити більше.