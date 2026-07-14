Оформлення закордонного паспорта в Чехії: як змінили правила для українців у 2026 році

Люди на вулиці Праги і паспорт України. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Українці можуть оформити чи замінити закордонний паспорт у Чехії. Для цього необхідно звернутися в дипломатичну установу або ДП "Документ". Плюс варто пам’ятати про оновлені правила онлайн-запису та перевірки, які діють станом на 2026 рік.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання Czechia-online.

Куди звернутися для оформлення паспорта

Без закордонного паспорта українці не можуть перебувати на території Чехії. Цей документ є обов’язковим для посвідчення особи та оформлення/продовження візи, дозволу на перебування тощо. Плюс його вимагають пред’явити під час обслуговування в банку, працевлаштування та ін.

Якщо виникла потреба замінити паспорт, українці можуть звернутися в:

Посольство України в Празі;

Генеральне консульство України в Брно;

відділ ДП "Документ" у Празі.

Для запису в дипломатичну установу треба обов’язково скористатися функціоналом системи "е-Консул", а в ДП "Документ" — зайняти онлайн-чергу на сайті. Тобто без попереднього запису на прийом не допускають, окрім представників пільгових категорій громадян щоп’ятниці (в консульствах).

Які документи вимагають від чоловіків

Процедура вимагає від українців надання конкретних документів, зокрема внутрішнього паспорта чи ID-картки, ідентифікаційного коду, закордонного паспорта (попереднього/чинного) і довідок про легальне перебування на території Чехії.

Військовозобов’язані українці від 18 до 60 років повинні пройти перевірку даних у реєстрі "Оберіг" для успішного оформлення закордонного паспорта через дипломатичні установи в Чехії. Плюс вимагається електронний ВОД із мобільного застосунку "Резерв+".

Видача посвідчення особи не в консульстві чи посольстві не потребує наявності військово-облікового документу. Однак працівники центру будуть перевіряти державні реєстри за ідентифікаційним кодом і можуть призупинити оформлення паспорта у разі проблем з обліком.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, на які 5 важливих питань про громадянство повинні знати відповіді українці. Ми розібралися, чи можна мати два паспорти і які держави входять у перелік "дружніх". Плюс деякі країни надають змогу швидкого набуття громадянства.

Також Новини.LIVE розповідали про рейтинг найсильніших паспортів світу. Він базується на можливості громадян подорожувати без візи чи спеціального дозволу. Україна традиційно розміщується приблизно у третій-четвертій десятці.