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Головна Економіка Одноразова допомога до Дня Незалежності: хто з українців отримає 650 грн у серпні

Одноразова допомога до Дня Незалежності: хто з українців отримає 650 грн у серпні

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 18:15
Виплати до Дня Незалежності у 2026 році: хто отримає додаткові 650 грн у серпні
Виплати до Дня Незалежності у 2026 році. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У серпні 2026 року частина українців отримає додаткові виплати. Сума допомоги залежить від того, до якої категорії належить людина. Для окремих громадян передбачена одноразова виплата у розмірі 650 гривень.

Про те, хто отримає по 650 грн до Дня Незалежності України у серпні та що для цього потрібно зробити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області.

Хто отримає додаткові 650 гривень у серпні

Це разова грошова допомога до Дня Незалежності України, яку держава щороку виплачує ветеранам війни та деяким іншим категоріям громадян. На виплату в 650 гривень у 2026 році можуть розраховувати:

  • самотні вдови та вдівці учасників бойових дій;
  • члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни та полеглих захисників України;
  • вдови або вдівці людей, які отримали інвалідність через війну, якщо вони не одружилися повторно;
  • один із подружжя померлого учасника війни за умови, що після цього не вони не уклали новий шлюб.

Також 650 грн отримають, вдови та вдівці жертв нацистських переслідувань, які не вступили у повторний шлюб і чиї чоловік або дружина мали інвалідність через загальне захворювання, виробничу травму чи інші причини.

Як отримати виплати до Дня Незалежності у 2026 році

Більшості людей нічого робити не доведеться — гроші автоматично надійдуть разом із пенсією. Втім, окремим громадянам потрібно самостійно оформити допомогу. Для цього можна:

Читайте також:
  • подати документи через ЦНАП;
  • звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду;
  • надіслати заяву поштою до територіального управління ПФУ;
  • оформити заявку онлайн через електронний портал Пенсійного фонду, використовуючи кваліфікований електронний підпис.

Хто ще отримає гроші у 2026 році

Найбільшу одноразову допомогу до Дня Незалежності — 3 100 гривень — отримають:

  • люди з інвалідністю внаслідок війни І групи;
  • українці, які мають особливі заслуги перед державою;
  • колишні малолітні в'язні концтаборів, які мають інвалідність І групи.

Для людей з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи передбачено виплату 2 900 гривень, а люди з інвалідністю ІІІ групи отримають по 2 700 гривень.

Раніше Новини.LIVE писали, що у 2026 році деякі українці зможуть отримати 6 500 гривень за програмою "Зимова підтримка". Виплату нададуть лише тим, кому її призначили ще у 2025 році, але гроші тоді так і не виплатили.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році зросли пенсії через втрату годувальника для сімей загиблих або зниклих безвісти військових. Держава встановила для таких родин нові мінімальні розміри виплат.

виплати гроші День Незалежності України 2026
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
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