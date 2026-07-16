6 500 грн "Зимової підтримки" влітку: кому уряд вирішив виплатити гроші

Деякі українці отримають зимову підтримку влітку. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році частина українців зможе отримати по 6 500 гривень за програмою "Зимова підтримка". Але є важлива умова — ці гроші виплатять лише тим, кому допомогу офіційно призначили ще у 2025 році, проте кошти так і не надійшли.

Про те, хто отримає 6 500 грн зимової підтримки влітку 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Хто влітку отримає "завислі" 6 500 грн зимової підтримки

За словами членкині Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольги Василевської-Смаглюк, нових заявок на програму приймати не будуть.

Йдеться лише про виплату грошей тим людям, які вже пройшли перевірку, отримали позитивне рішення, але з різних причин не отримали кошти. Гроші надійдуть трьом категоріям громадян:

внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю I групи;

самотнім пенсіонерам, яким допомогу було призначено, але не виплачено;

дітям з малозабезпечених сімей, дітям під опікою чи піклуванням, а також дітям з інвалідністю, які виховуються у прийомних сім'ях або дитячих будинках сімейного типу.

Перелік отримувачів сформує Пенсійний фонд, а після цього його передадуть до Міністерства соціальної політики для фінансування виплат.

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Умови отримання виплат у 2026 році

Важливо розуміти, що сам факт подання заяви не дає права на виплату. Обов'язкова умова — офіційне рішення про призначення допомоги, повинне бути ухвалене ще у 2025 році.

Це стосується тих, хто подавав документи через застосунок "Дія" або в паперовому вигляді. Якщо виплату схвалили, але гроші так і не надійшли, їх мають перерахувати у 2026 році.

Хто мав право на допомогу у 2025 році

За даними Пенсійного фонду України, подати заявку на програму "Зимова підтримка" можна було до 17 грудня 2025 року. Допомогу призначали залежно від статусу людини станом на 1 листопада 2025 року.

Зокрема, виплати могли отримати малозабезпечені сім'ї — по 6500 гривень на кожну дитину до 18 років. Також допомогу призначали дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з інвалідністю у прийомних сім'ях, внутрішньо переміщеним дітям, переселенцям з інвалідністю I групи та самотнім пенсіонерам, які відповідали вимогам програми.

Раніше Новини.LIVE писали, що сім'ї, яким через невеликі доходи важко оплачувати комунальні послуги, можуть звернутися за субсидією. Але допомогу надають не всім, тому важливо знати, кому та з яких причин можуть відмовити у 2026 році.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році українці, які мають право на разову виплату до Дня Незалежності, отримають від 450 до 3 100 гривень. Сума залежить від категорії отримувача. Більшості кошти перерахує Пенсійний фонд автоматично, але окремим громадянам потрібно буде подати заяву.