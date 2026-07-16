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Главная Экономика Некоторые украинцы летом получат 6500 грн "Зимней поддержки": кому выплатят деньги

Некоторые украинцы летом получат 6500 грн "Зимней поддержки": кому выплатят деньги

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Дата публикации 16 июля 2026 14:10
6 500 грн "Зимней поддержки" летом: кому правительство решило выплатить деньги
Некоторые украинцы получат зимнюю помощь летом. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году часть украинцев сможет получить по 6 500 гривен в рамках программы "Зимняя поддержка". Но есть важное условие — эти деньги выплатят только тем, кому помощь была официально назначена ещё в 2025 году, однако средства так и не поступили.

О том, кто получит 6 500 грн зимней поддержки летом 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кто летом получит "зависшие" 6 500 грн зимней поддержки

По словам члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольги Василевской-Смаглюк, новые заявки на программу принимать не будут.

Речь идет только о выплате денег тем людям, которые уже прошли проверку, получили положительное решение, но по разным причинам не получили средства. Деньги поступят трем категориям граждан:

  • внутренне перемещенным лицам с инвалидностью I группы;
  • одиноким пенсионерам, которым помощь была назначена, но не выплачена;
  • детям из малообеспеченных семей, детям, находящимся под опекой или попечительством, а также детям с инвалидностью, воспитывающимся в приемных семьях или детских домах семейного типа.

Перечень получателей сформирует Пенсионный фонд, а затем его передадут в Министерство социальной политики для финансирования выплат.

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Условия получения выплат в 2026 году

Важно понимать, что сам факт подачи заявления не дает права на выплату. Обязательное условие — официальное решение о назначении пособия, которое должно быть принято еще в 2025 году.

Это касается тех, кто подавал документы через приложение "Дія" или в бумажном виде. Если выплата была одобрена, но деньги так и не поступили, их должны перечислить в 2026 году.

Кто имел право на помощь в 2025 году

По данным Пенсионного фонда Украины, подать заявку на программу "Зимняя поддержка" можно было до 17 декабря 2025 года. Помощь назначалась в зависимости от статуса человека по состоянию на 1 ноября 2025 года.

В частности, выплаты могли получить малообеспеченные семьи — по 6500 гривен на каждого ребенка до 18 лет. Также помощь назначалась детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, детям с инвалидностью в приемных семьях, внутренне перемещенным детям, переселенцам с инвалидностью I группы и одиноким пенсионерам, которые соответствовали требованиям программы.

Ранее "Новини.LIVE" писали, что семьи, которым из-за небольших доходов трудно оплачивать коммунальные услуги, могут обратиться за субсидией. Но помощь предоставляют не всем, поэтому важно знать, кому и по каким причинам могут отказать в 2026 году.

Также Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году украинцы, имеющие право на разовую выплату ко Дню Независимости, получат от 450 до 3 100 гривен. Сумма зависит от категории получателя. Большинству средств перечислит Пенсионный фонд автоматически, но отдельным гражданам нужно будет подать заявление.

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Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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