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Главная Экономика Единовременное пособие ко Дню Независимости: кто из украинцев получит 650 грн в августе

Единовременное пособие ко Дню Независимости: кто из украинцев получит 650 грн в августе

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Дата публикации 19 июля 2026 18:15
Выплаты ко Дню Независимости в 2026 году: кто получит дополнительные 650 грн в августе
Выплаты ко Дню Независимости в 2026 году. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года часть украинцев получит дополнительные выплаты. Сумма помощи зависит от того, к какой категории относится человек. Для отдельных граждан предусмотрена единовременная выплата в размере 650 гривен.

О том, кто получит по 650 грн ко Дню Независимости Украины в августе и что для этого нужно сделать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

Кто получит дополнительные 650 гривен в августе

Это разовая денежная помощь ко Дню Независимости Украины, которую государство ежегодно выплачивает ветеранам войны и некоторым другим категориям граждан. На выплату в размере 650 гривен в 2026 году могут рассчитывать:

  • одинокие вдовы и вдовцы участников боевых действий;
  • члены семей погибших или умерших ветеранов войны и павших защитников Украины;
  • вдовы или вдовцы людей, получивших инвалидность в результате войны, если они не вступили в повторный брак;
  • один из супругов умершего участника войны при условии, что после этого они не вступили в новый брак.

Также 650 грн получат вдовы и вдовцы жертв нацистских преследований, которые не вступили в повторный брак и чьи мужья или жены имели инвалидность вследствие общего заболевания, производственной травмы или по другим причинам.

Как получить выплаты ко Дню Независимости в 2026 году

Большинству людей ничего делать не придется — деньги автоматически поступят вместе с пенсией. Однако отдельным гражданам необходимо самостоятельно оформить пособие. Для этого можно:

Читайте также:
  • подать документы через ЦНАП;
  • обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда;
  • отправить заявление по почте в территориальное управление ПФУ;
  • оформить заявку онлайн через электронный портал Пенсионного фонда, используя квалифицированную электронную подпись.

Кто ещё получит деньги в 2026 году

Наибольшее единовременное пособие ко Дню Независимости — 3 100 гривен — получат:

  • люди с инвалидностью вследствие войны I группы;
  • украинцы, имеющие особые заслуги перед государством;
  • бывшие малолетние узники концлагерей, имеющие инвалидность I группы.

Для людей с инвалидностью вследствие войны II группы предусмотрена выплата 2 900 гривен, а люди с инвалидностью III группы получат по 2 700 гривен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году некоторые украинцы смогут получить 6 500 гривен по программе "Зимняя поддержка". Выплату предоставят только тем, кому её назначили ещё в 2025 году, но деньги тогда так и не выплатили.

Также Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году выросли пенсии в связи с потерей кормильца для семей погибших или пропавших без вести военнослужащих. Государство установило для таких семей новые минимальные размеры выплат.

выплаты деньги День Независимости Украины 2026
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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