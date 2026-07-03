Одне з найбільших родовищ літію у світі можуть знову запустити: які запаси має копальня

В Китаї може відновити роботу одне з найбільших у світі родовищ літію. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Китайська компанія CATL розглядає можливість відновити видобуток літію на одному зі своїх найбільших родовищ — Jianxiawo у провінції Цзянсі. Літій сьогодні є одним із найважливіших стратегічних металів. Його використовують для виробництва акумуляторів для електромобілів, систем накопичення енергії, обладнання для відновлюваної енергетики та сучасної електроніки. Через це попит на метал у світі продовжує зростати.

Про те, де знаходиться одне з найбільших родовищ літію та коли на ньому можуть відновити видобуток, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Oilprice.com.

Які потужності має родовище у провінції Цзянсі

Jianxiawo вважається одним із найбільших у світі родовищ літію у твердих породах. Його потенційна потужність становить близько 46 тисяч тонн карбонату літію на рік — це приблизно 3% від світового виробництва за підсумками 2025 року.

За даними місцевої влади, проєкт із розробки родовища вже пройшов попередню перевірку земельної документації та отримав погодження щодо місця реалізації. Департамент природних ресурсів провінції Цзянсі також видав попередній дозвіл на використання земельної ділянки. Документ діятиме до червня 2029 року.

Що змінить запуск одного з найбільших у світі родовищ літію

Новини про можливий запуск копальні вже вплинули на ринок. Наприкінці червня ф'ючерси на карбонат літію в Китаї подешевшали приблизно на 10%, оскільки інвестори очікують, що CATL найближчим часом поверне родовище до роботи. Втім, до повноцінного запуску компанії ще потрібно пройти кілька важливих процедур:

пройти оновлену екологічну експертизу;

отримати дозвіл на експлуатацію хвостосховища;

повторно оформити ліцензію на користування надрами.

Попередня ліцензія на розробку родовища вже втратила чинність, тому тепер CATL має працювати за оновленим законодавством Китаю, яке відносить літій до стратегічної сировини. Одним із найскладніших питань залишається погодження хвостосховища, адже під час видобутку лепідолітової руди утворюються мільйони тонн відходів.

За оцінками, запаси Jianxiawo становлять близько 775 мільйонів тонн лепідолітової руди, що робить його одним із найбільших літієвих родовищ у світі. Роботу на ньому зупинили у серпні 2025 року після завершення строку дії ліцензії, яку компанія не встигла продовжити.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні продають комплекс гранітних кар’єрів, який має подвійне призначення. Родовище займає майже 55 гектарів і знаходиться у Вінницькій області. За цей об’єкт планують отримати 3,5 мільйона доларів.

Також Новини.LIVE розповідали, що у Китаї можуть значно наростити видобуток природного газу. Компанія Sinopec повідомила про підтвердження великих запасів сланцевого газу на родовищі Ziyang Dongfeng. Водночас Китай залишається одним із найбільших імпортерів російського газу.