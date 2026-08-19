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Головна Економіка Обстріли та негода: у 8 областях виникли проблеми зі світлом

Обстріли та негода: у 8 областях виникли проблеми зі світлом

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2026 11:49
Міненерго повідомило де немає світла та чи будуть графіки відключень: ситуація в енергосистемі 19 серпня
Хлопчик в темряві зі свічкою. Фото: Новини.LIVE

Російська армія продовжує терор проти української енергетики. Ворожі обстріли знову пошкодили енергетичну інфраструктуру в кількох регіонах України. Крім цього, негода залишила частину споживачів кількох областей також без світла.

Про це повідомляє Міненерго, передають Новини.LIVE.

Де немає світла

Унаслідок ворожих атак на енергетичні об'єкти без електропостачання тимчасово залишилася частина споживачів у чотирьох областях:

  1. Дніпропетровська область.
  2. Запорізька область.
  3. Сумська область.
  4. Харківська область.

Окрім того, через сильний вітер та грозу знеструмлено 300 населених пунктів у шести регіонах:

  1. Київська область.
  2. Кіровоградська область.
  3. Полтавська область.
  4. Сумська область.
  5. Чернігівська область.
  6. Черкаська область.

Енергетики продовжують усувати пошкодження мереж у цілодобовому режимі. Там, де світла немає через ворожі обстріли — аварійно-відновлювальні роботи розпочинаються одразу, як тільки це дозволяє безпекова ситуація.

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Чи будуть відключати світло

Застосування графіків відключень на 19 серпня не прогнозується. Втім, ситуація може змінитись будь-якої миті. Енергетики закликають громадян раціонально використовувати електроенергію та перенести використання потужних приладів на денний час — з 10:00 до 16:00.

Актуальну інформацію щодо можливих змін  можна дізнатися на офіційних ресурсах місцевих операторів систем розподілу або в обленерго.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про регіони, де взимку відключення світла можуть бути найбільш відчутними. Ситуація у зимовий період залишатиметься вкрай напруженою по всій країні. Однак у декількох регіонах ризики найбільші через високе навантаження та наслідки систематичних обстрілів.

Також Новини.LIVE повідомляли, яку ціль хочуть атакувати росіяни, крім енергетики. Про це розповів міністр енергетики Денис Шмигаль. За словами Шмигаля, Путін прагне, що взимку українське суспільство "зламається від виснаження".

Міненерго Укренерго ДТЕК енергосистема відключення світла
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак

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