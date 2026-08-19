Минэнерго сообщило, где нет света и будут ли графики отключений: ситуация в энергосистеме 19 августа

Мальчик в темноте со свечой. Фото: Новини.LIVE

Российская армия продолжает террор против украинской энергетики. Вражеские обстрелы вновь повредили энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. Кроме того, из-за непогоды часть потребителей в нескольких областях также осталась без света.

Об этом сообщает Минэнерго, передают Новини.LIVE.

Где нет света

В результате вражеских атак на энергетические объекты без электроснабжения временно осталась часть потребителей в четырёх областях:

Днепропетровская область. Запорожская область. Сумская область. Харьковская область.

Кроме того, из-за сильного ветра и грозы обесточены 300 населенных пунктов в шести регионах:

Киевская область. Кировоградская область. Полтавская область. Сумская область. Черниговская область. Черкасская область.

Энергетики продолжают устранять повреждения сетей в круглосуточном режиме. Там, где нет света из-за вражеских обстрелов, аварийно-восстановительные работы начинаются сразу же, как только это позволяет ситуация с безопасностью.

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Будут ли отключать свет

Применение графиков отключений на 19 августа не прогнозируется. Впрочем, ситуация может измениться в любой момент. Энергетики призывают граждан рационально использовать электроэнергию и перенести использование мощных приборов на дневное время — с 10:00 до 16:00.

Актуальную информацию о возможных изменениях можно узнать на официальных ресурсах местных операторов систем распределения или в облэнерго.

Что ещё стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали о регионах, где зимой отключения света могут быть наиболее ощутимыми. Ситуация в зимний период будет оставаться крайне напряженной по всей стране. Однако в нескольких регионах риски наиболее высоки из-за большой нагрузки и последствий систематических обстрелов.

Также Новини.LIVE сообщали, какую цель, помимо энергетики, хотят атаковать россияне. Об этом рассказал министр энергетики Денис Шмыгаль. По словам Шмыгаля, Путин стремится к тому, чтобы зимой украинское общество "сломалось от истощения".