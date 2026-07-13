Нові правила соцдопомоги для українців в Німеччині: хто ризикує втратити виплати

Людина тримає в руках купюри євро. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

В липні в Німеччині почали діяти нові правила соціальної підтримки. Замість виплати Bürgergeld запровадили новий вид допомоги — Grundsicherung (базовий дохід). Зміни стосуються не лише українців під тимчасовим захистом, а й усіх безробітних, які отримують державну допомогу.

Про те, що таке Grundsicherung та чому українці можуть залишитись без соцвиплат в Німеччині, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на офіційний вебпортал Федерального уряду Німеччини "Bundesregierung.de".

Що таке Grundsicherung та як зміни вплинуть на українців в Німеччині

Головна мета нової системи (Grundsicherung) — швидше повертати людей до роботи. Через це центри зайнятості ретельніше перевірятимуть фінансовий стан заявників, зокрема їхні заощадження та житлові умови.

Також стали жорсткішими правила для отримувачів допомоги. Якщо людина без поважної причини не приходитиме на зустрічі в центр зайнятості або не подаватиме заявки на вакансії, виплати можуть скоротити або навіть повністю припинити.

Ще одна важлива зміна — безробітні повинні погоджуватися на запропоновану роботу, навіть якщо вона не відповідає їхній спеціальності. Головне, щоб людина могла виконувати її за станом здоров'я.

Змінилися й правила щодо заощаджень. Якщо раніше власні кошти до 40 тисяч євро не враховувалися протягом першого року отримання допомоги, то тепер ці гроші потрібно використовувати вже з початку отримання виплат. Крім того, компенсацію за оренду житла надаватимуть лише в межах установлених норм.

Для кого зміняться правила отримання соцвиплат в Німеччині

За попередніми оцінками, нову базову допомогу отримуватимуть близько 5,5 мільйона людей. Водночас працювати можуть менше третини з них. Близько 1,2 мільйона безробітних не мають підтвердженої професійної освіти, а ще приблизно 16 тисяч людей неодноразово відмовлялися від роботи та ігнорували зустрічі з центрами зайнятості.

Ще майже два мільйони отримувачів допомоги поки що не можуть працювати через догляд за дітьми чи родичами, стан здоров'я або тому, що вже мають роботу, але їхнього доходу недостатньо. Окремо допомогу отримують близько 1,8 мільйона дітей та молоді.

Раніше Новини.LIVE писали, що Німеччина вже багато років приваблює людей з усього світу, які їдуть туди жити та працювати. Сьогодні майже чверть населення країни — це люди з міграційним походженням, але далеко не всі залишаються там назавжди.

Також Новини.LIVE розповідали, що українцям, які переїжджають до Німеччини разом із домашніми тваринами, варто заздалегідь дізнатися про місцеві правила. Для власників собак діють обов'язкові вимоги. Їм потрібно сплачувати спеціальний податок та оформити страховку.