Україна
Головна Економіка Нові правила ЄС — як зміняться умови в'їзду для українців у 2026

Нові правила ЄС — як зміняться умови в'їзду для українців у 2026

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 08:20
Паспорта буде замало — як зміняться умови в'їзду до ЄС для українців у 2026 році
Люди йдуть в напрямку кордону. Фото: УНІАН

Подорожі до країн ЄС залишаються популярними для українців, особливо після запровадження безвізу у 2017 році. Та вже наприкінці 2026 року процес перетину кордону з цими державами зміниться — Євросоюз запустить нову електронну систему ETIAS.

Про те, як зміняться умови в'їзду до ЄС для українців у 2026 році, зазначається на офіційному вебсайті ETIAS.

Що таке ETIAS та для кого він стане обов'язковим

ETIAS — це не віза, а електронний дозвіл на поїздку. Він схожий на американську ESTA або канадську eTA. Система перевірятиме дані мандрівників ще до їх виїзду, щоб підвищити безпеку, зменшити кількість нелегальних мігрантів та пришвидшити проходження кордону.

Система діятиме у 27 країнах Шенгену, а також у Болгарії, Румунії, Кіпрі та інших державах, що інтегруються до Шенгенської зони.

Хоча безвіз для українців залишається, проте з’явиться нова вимога — обов’язковий електронний дозвіл ETIAS. Без нього авіакомпанія або інший перевізник не пустить на рейс, а прикордонники можуть відмовити у в’їзді.

Як проходитиме процедура оформлення ETIAS

Процедура буде онлайн і складатиметься з кількох кроків:

  1. Заповнення форми на офіційному сайті або в застосунку.
  2. Внесення особистих даних: паспорт, контакти, інформація про роботу та освіту, відповіді на безпекові питання.
  3. Оплата збору — 20 євро. Особи до 18 та старше 70 років платити не будуть.
  4. Перевірка заявки: у більшості випадків — це займатиме кілька хвилин. Однак в окремих випадках, розгляд може тривати навіть до 30 днів.

Отримання дозволу — підтвердження надійде на email і автоматично прив’яжеться до паспорта. Дозвіл діятиме протягом трьох років або до закінчення строку дії паспорта. Також варто розуміти, що ETIAS не гарантує автоматичного в’їзду — остаточне рішення приймають прикордонники.

Раніше ми писали, що українці значно швидше перетинатимуть кордон з Польщею. Уряд дозволив проводити митні та прикордонні перевірки прямо у вагонах поїзда, без довгих зупинок.

Також ми розповідали, що під час виїзду за кордон можуть виникати фінансові нюанси. Тим, хто прямує до Польщі, варто мати необхідний запас коштів, адже без підтвердження мінімальних ресурсів іноземців, включно з українцями, можуть не впустити в країну.

Європейський союз кордон безвізовий режим митниця виїзд за кордон
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
