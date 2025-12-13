Видео
Правила ЕС — как изменятся условия въезда для украинцев в 2026

Правила ЕС — как изменятся условия въезда для украинцев в 2026

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 08:20
Паспорта будет мало — как изменятся условия въезда в ЕС для украинцев в 2026 году
Люди идут в направлении границы. Фото: УНИАН

Путешествия в страны ЕС остаются популярными для украинцев, особенно после введения безвиза в 2017 году. Но уже в конце 2026 года процесс пересечения границы с этими государствами изменится — Евросоюз запустит новую электронную систему ETIAS.

О том, как изменятся условия въезда в ЕС для украинцев в 2026 году, отмечается на официальном веб-сайте ETIAS.

Читайте также:

Что такое ETIAS и для кого он станет обязательным

ETIAS — это не виза, а электронное разрешение на поездку. Он похож на американскую ESTA или канадскую eTA. Система будет проверять данные путешественников еще до их выезда, чтобы повысить безопасность, уменьшить количество нелегальных мигрантов и ускорить прохождение границы.

Система будет действовать в 27 странах Шенгена, а также в Болгарии, Румынии, Кипре и других государствах, которые интегрируются в Шенгенскую зону.

Хотя безвиз для украинцев остается, однако появится новое требование — обязательное электронное разрешение ETIAS. Без него авиакомпания или другой перевозчик не пустит на рейс, а пограничники могут отказать во въезде.

Как будет проходить процедура оформления ETIAS

Процедура будет онлайн и будет состоять из нескольких шагов:

  1. Заполнение формы на официальном сайте или в приложении.
  2. Внесение личных данных: паспорт, контакты, информация о работе и образовании, ответы на вопросы по безопасности.
  3. Оплата сбора — 20 евро. Лица до 18 и старше 70 лет платить не будут.
  4. Проверка заявки: в большинстве случаев — это будет занимать несколько минут. Однако в отдельных случаях, рассмотрение может длиться даже до 30 дней.

Получение разрешения — подтверждение поступит на email и автоматически привяжется к паспорту. Разрешение будет действовать в течение трех лет или до окончания срока действия паспорта. Также стоит понимать, что ETIAS не гарантирует автоматического въезда — окончательное решение принимают пограничники.

Ранее мы писали, что украинцы значительно быстрее будут пересекать границу с Польшей. Правительство разрешило проводить таможенные и пограничные проверки прямо в вагонах поезда, без долгих остановок.

Также мы рассказывали, что при выезде за границу могут возникать финансовые нюансы. Тем, кто направляется в Польшу, стоит иметь необходимый запас средств, ведь без подтверждения минимальных ресурсов иностранцев, включая украинцев, могут не впустить в страну.

Европейский союз граница безвизовый режим таможня выезд за границу
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
