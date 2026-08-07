Нічний тариф на електрику з 1 вересня: якою буде ціна за кіловат для побутових споживачів

Вартість електрики для власників двозонних лічильників з 1 вересня. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Уряд вирішив поки не змінювати тариф на електроенергію для населення. Він залишатиметься чинним щонайменше до 31 жовтня 2026 року. Тож із 1 вересня українці й далі платитимуть 4,32 грн за кожну кіловат-годину. Водночас окремі споживачі матимуть можливість платити менше.

Про те, скільки коштуватиме кіловат електрики для власників двозонних лічильників з 1 вересня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Що буде з тарифами на електроенергію з 1 вересня

Ще у квітні колишня прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомляла, що підвищення тарифів на електроенергію найближчим часом не планується. Відтоді жодних офіційних рішень про зміну ціни не ухвалювали, тому на початку осені для побутових споживачів тариф становитиме 4,32 грн за кіловат-годину.

Для тих, хто опалює житло електроенергією, у новому опалювальному сезоні й надалі діятиме пільговий тариф. Він працюватиме з 1 жовтня до 30 квітня.

Якщо за місяць використати до 2 000 кВт-год, електроенергія коштуватиме 2,64 грн за кВт-год. Якщо ж споживання перевищить цей ліміт, за додаткові кіловати доведеться платити вже за стандартною ціною — 4,32 грн за кВт-год.

Для решти побутових споживачів є ще один спосіб зменшити витрати — перейти на нічний тариф.

Як працює нічний тариф на електроенергію в Україні

У компанії Yasno пояснюють, що звичайний лічильник рахує всю електроенергію за однією ціною, а двозонний розділяє споживання на денний і нічний періоди:

з 07:00 до 23:00 — діє стандартний тариф 4,32 грн за кВт-год;

з 23:00 до 07:00 вартість удвічі нижча — лише 2,16 грн за кВт-год.

Тому, якщо пральну машину, бойлер, посудомийку чи інші потужні електроприлади вмикати переважно вночі, можна помітно скоротити витрати на електроенергію.

Скільки можна заощадити та як довго окупається двозонний лічильник

За підрахунками компанії ДТЕК, власники двозонних лічильників у середньому можуть економити:

при споживанні 200 кВт-год — близько 108 грн;

при споживанні 500 кВт-год — приблизно 270 грн;

при споживанні 1000 кВт-год — до 540 грн.

Скільки можна економити підключивши нічний тариф на електроенергію. Фото: Скриншот/ДТЕК

Найбільше така система вигідна для домогосподарств із бойлерами, сімей, у яких 30-50% електроенергії використовується в нічний час, а також власників електроопалення, теплових насосів чи електрокотлів.

Варто також враховувати, що саме споживач купує двозонний лічильник та оплачує роботи з його монтажу. Тож варто все ретельно прорахувати, щоб дізнатись, чи вигідно вам переходити на нічний тариф та як швидко інвестиція окупиться. Для цього можна скористатись спеціальним калькулятором на сайті ДТЕК.

Скільки часу окупається двозонний лічильник. Фото: Скриншот/ДТЕК

Виходить, що термін окупності двозонного лічильника напряму залежить від того, скільки електроенергії споживає родина. Наприклад, якщо щомісяця використовується близько 300 кВт-год, витрати на встановлення такого приладу можуть окупитися приблизно за 25 місяців.

Раніше Новини.LIVE писали, що восени та взимку українці починають більше платити за комунальні послуги через старт опалювального сезону. Тому багатьох громадян цікавить, чи зміняться ціни на газ і електроенергію з 1 вересня 2026 року.

Також Новини.LIVE розповідали, що поки що постачальники газу визначились з тарифами на серпень. Більшість українців і надалі платитимуть 7,96 грн за кубометр. Саме така ціна діє для майже 98% побутових клієнтів.