Не всі українці повинні платити податки з продажу землі: хто має пільгу

Продаж земельної ділянки. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Українці повинні сплачувати податок на землю, якщо володіють ділянкою, а також поповнювати державний бюджет коштами у разі продажу приватної території. Однак не завжди виникає фінансове зобов'язання для продавців. Законодавством передбачена пільга при реалізації землі, отриманої у спадок.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу.

Коли податок не потрібно платити

Якщо людина отримала ділянку у спадок і захотіла її продати, доведеться заплатити податок на доходи фізичних осіб плюс військовий збір. Проте існують винятки у разі одночасного виконання двох умов:

реалізація здійснюється вперше протягом календарного року;

площа ділянки не перевищує норму безоплатної передачі.

"Для успадкованої земельної ділянки не застосовується вимога щодо перебування у власності понад три роки. Продати її можна одразу після оформлення права власності та за наявності підстав скористатися податковою пільгою", — розповіли в ДПС.

Норми площі для застосування пільги

Максимальна площа територій, на яку поширюється звільнення від оподаткування для власників, залежить від цільового призначення землі:

для ведення особистого селянського господарства — до 2 гектарів;

для садівництва — до 0,12 гектара;

для індивідуального дачного будівництва — до 0,10 гектара;

для присадибних ділянок — у межах норм, визначених Земельним кодексом.

Припустимо, українець отримав у спадок земельну ділянку для ведення сільського господарства площею 1 гектар, однак вирішив її продати і заробив 200 000 грн.

Оскільки норма площі не перевищена, податок з отриманого доходу не сплачується (якщо додатково дотримана умова про перший продаж упродовж року). У протилежному випадку доведеться поповнити державний бюджет, нарахувавши на суму 5% ПДФО і 5% військового збору.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, з кого не стягують земельний податок та орендну плату у 2026 році. Нараховувати кошти не потрібно за територію, розташовану в зоні бойових дій та окупації. Плюс пільга поширюється на ділянки, засмічені вибухонебезпечними предметами, та зі спорудженими фортифікаціями.

Також Новини.LIVE розповідали, що загрожує за незаконне використання землі. Трапляються випадки, коли чужу територію використовують без дозволу власника. Він може вимагати компенсацію від порушника та відшкодування заподіяної шкоди.