Руки на батареї. Фото: УНІАН

Із стартом опалювального сезону питання ефективного обігріву оселі стає максимально гострим. Якщо для автономного опалення ціна за кіловат тепла у сталевих та алюмінієвих радіаторів майже однакова, то в експлуатації під час холодів вони поводяться по-різному. Сталеві панелі дозволяють швидко та без зайвого клопоту змонтувати систему безпосередньо перед пуском тепла, а алюмінієві — дають змогу легко наростити секції, якщо в розпал зими ви вирішите зробити дім ще теплішим.

Який радіатор краще обрати — дізнавались Новини.LIVE.

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Яка вартість кіловату тепла

Під час купівлі батареї людина платить перш за все за теплову потужність, необхідну для підтримки комфортної температури в кімнаті. Якщо порівняти вироби одного цінового сегмента від українських брендів однаковості за тепловіддачею, результат виявляється практично ідентичним.

Алюмінієвий та сталевий радіатор аналогічної потужності близько двох кіловатів коштують майже однаково — від 3 700 до 9 000 гривень. Відповідно вартість кожного кіловата тепла у сталевих та алюмінієвих приладів одного класу є повністю однаковою.

Ціни на радіатори. Фото: скриншот

Ціни на радіатори. Фото: скриншот 1 / 2



Стійкість до корозії та якість води в системі

Обидва матеріали висувають власні вимоги до кислотності теплоносія. Для сталі нормальним є показник pH у межах від 7,0 до 9,0, тоді як для алюмінію цей діапазон становить від 6,5 до 8,5.

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За оцінками фахівців, сталеві прилади дещо краще протистоять корозійним процесам. Проте в закритих автономних системах, де чиста вода або спеціальний теплоносій циркулює роками без зливання на літній період, а в контурі встановлені фільтри й повітровідвідники, різниця в корозійній стійкості не відіграє вирішальної ролі.

Чи підлягають ремонту у разі несправностей

За будовою ці радіатори принципово відрізняються, що впливає на їхнє обслуговування в майбутньому.

Алюмінієві радіатори є секційними. Це дає змогу гнучко змінювати їхній розмір. У разі потреби можна від'єднати пошкоджену секцію або додати нові, якщо в кімнаті виявиться занадто холодно. Єдиний нюанс полягає в тому, що кожне міжсекційне з'єднання потенційно підвищує ризик протікання з часом. Сталеві радіатори є суцільнозварними монолітними панелями. У разі виникнення протікання або потреби суттєво підвищити потужність, замінити окремий елемент не вдасться — доведеться купувати новий радіатор або встановлювати додатковий прилад поруч.

Які переваги мають радіатори

Сталеві радіатори є беззаперечними лідерами за простотою установки. Це готовий до роботи прилад, який залишається лише зафіксувати на стіні та під'єднати до труб. Також їх можна встановлювати на спеціальних підлогових стійках у будь-якій частині приміщення.

Алюмінієві радіатори частіше продаються стандартними блоками. Щоб підігнати батарею під необхідну розрахункову потужність, може знадобитися додатковий час, спеціальний ключ і допомога майстра для відкручування або додавання секцій.

Витривалість під час аварійних ситуацій

У стандартній автономній системі приватного будинку робоча температура рідко перевищує 95 градусів, а тиск тримається в межах 6 бар. Обидва типи радіаторів із запасом перекривають ці потреби.

Проте за паспортними характеристиками алюміній демонструє більший запас міцності. Такі радіатори розраховані на тиск до 16 бар та температуру до 120 градусів, тоді як сталеві панелі зазвичай розраховані на тиск до 10 бар та температуру до 110 градусів. Завдяки цьому алюмінієві прилади краще переносять можливі позаштатні стрибки тиску.

То що краще обрати перед зимою

Прямої переваги за ціною чи ефективністю жоден із матеріалів не має. Обидва типи чудово обігрівають приватний будинок.

Алюмінієві радіатори варто обрати, якщо ви плануєте майбутню модернізацію системи, шукаєте прилад для приміщень із підвищеною вологістю або цінуєте легкість догляду за секціями.

Сталеві радіатори будуть ідеальним вибором, якщо вам потрібен швидкий та простий монтаж безпосередньо перед пуском тепла, ви віддаєте перевагу цілісному сучасному дизайну або плануєте поставити батарею на підлогу без прив'язки до стіни.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, де вже стартував опалювальний сезон в Україні. У більшості регіонів, де є опалення — тепло має поки лише соціальний сектор. Однак в окремих областях місцеві органи влади вже повідомили про запуск опалення в перших числах листопада.

Також Новини.LIVE повідомляли, як заощадити на опаленні дровами. Якщо неправильно підібрати породу деревини, можна залишитись без очікуваного тепла. Крім того, така помилка може коштувати чималих грошових витрат.