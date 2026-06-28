Не дорожче 500 грн: де відпочити з дітьми в Києві влітку

Де відпочити з дітьми в Києві влітку. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Антоніна Карташева Журналістка

Літні канікули — це завжди радість для дітей, але додаткові клопоти для батьків. Питання куди піти з дітьми тепер постає не лише на вихідних, а чи не щодня. Багатьох рятує поїздка на море чи в дитячий табір, але це дорого і лише на кілька тижнів. Однак, у великому місті завжди є розваги, які зацікавлять дітей різного віку.

Новини.LIVE розповідають, куди піти з дітьми в Києві за невеликі гроші.

Відпочинок біля води

Рятуватися від спеки завжди найкраще біля води. У Києві для цього є річка Дніпро. Для купання, або ж засмаги чи ігор на пляжі є три найпопулярніші локації:

Гідропарк, Труханів острів та Дніпровська набережна, Оболонська набережна.

На кожній з цих локацій є декілька пляжів, зони для відпочинку, дитячі майданчики, розваги на воді тощо. Прохід до води повністю безкоштовний.

Гідропарк в Києві. Фото: з відкритих джерел

Якщо ж вам до вподоби басейни, то вибір у столиці великий і все залежить від вашого гаманця. Одні з найпопулярніших для відпочинку з дітьми, це:

"Пірс 39" на ВДНГ,

Sky Family Park (ТРЦ SkyMall).

Дитячі розваги в Києві

Окрім розваг біля води у столиці є багато цікавих місць де можна погуляти з дітьми і отримати нові емоції. Варто відвідати:

зоопарк (дитячий квиток 225 грн),

динопарк (дитячий квиток 200 грн),

океанаріум (дитячий квиток 329 грн),

музей медуз (дитячий квиток 249 грн).

Крім того, цікавою пригодою стане поїздка на Дитячу залізницю або в Музей авіації чи Музей історії пожежної техніки.

Дитяча залізниця в Києві. Фото: з відкритих джерел

Музей історії пожежної техніки. Фото: ДСНС у м.Києві

Якщо діти люблять творчі активності, то можна відвідати найбільшу пісочницю в Києві — простір "Безлад" з зоною магнітів, мольбертів, бібліотекою та кавʼярнею. Цікавим для ігор та святкувань днів народжень є Epiland — батути, лабіринти та атракціони.

Простір "Безлад". Фото: з відкритих джерел

Також за літо можна познайомити дітей з особливостями різних професій, відкривши для них Місто професій Kidlandia.

Додамо, що актуальні ціни варто переглядати в день відвідування. Також у багатьох місцях діють знижки для дітей військових.

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Також Новини.LIVE розповідали, тим, хто плануєте літню відпустку з дітьми, важливо заздалегідь обрати місце для відпочинку. Не кожен популярний курорт однаково зручний для сімей. Погана погода, довга дорога, слабка інфраструктура чи небезпечна місцевість можуть зіпсувати поїздку і дорослим, і дітям.