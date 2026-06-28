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Не дорожче 500 грн: де відпочити з дітьми в Києві влітку

28 червня 2026 16:20
Де відпочити з дітьми в Києві влітку. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE
Антоніна Карташева
Журналістка

Літні канікули — це завжди радість для дітей, але додаткові клопоти для батьків. Питання куди піти з дітьми тепер постає не лише на вихідних, а чи не щодня. Багатьох рятує поїздка на море чи в дитячий табір, але це дорого і лише на кілька тижнів. Однак, у великому місті завжди є розваги, які зацікавлять дітей різного віку. 

Новини.LIVE розповідають, куди піти з дітьми в Києві за невеликі гроші. 

Відпочинок біля води

Рятуватися від спеки завжди найкраще біля води. У Києві для цього є річка Дніпро. Для купання, або ж засмаги чи ігор на пляжі є три найпопулярніші локації: 

  1. Гідропарк,
  2. Труханів острів та Дніпровська набережна,
  3. Оболонська набережна. 

На кожній з цих локацій є декілька пляжів, зони для відпочинку, дитячі майданчики, розваги на воді тощо. Прохід до води повністю безкоштовний. 

Гідропарк в Києві. Фото: з відкритих джерел 

Якщо ж вам до вподоби басейни, то вибір у столиці великий і все залежить від вашого гаманця. Одні з найпопулярніших для відпочинку з дітьми, це: 

  • "Пірс 39" на ВДНГ,
  • Sky Family Park (ТРЦ SkyMall).

Дитячі розваги в Києві

Окрім розваг біля води у столиці є багато цікавих місць де можна погуляти з дітьми і отримати нові емоції. Варто відвідати:

  • зоопарк (дитячий квиток 225 грн),
  • динопарк (дитячий квиток 200 грн),
  • океанаріум (дитячий квиток 329 грн),
  • музей медуз (дитячий квиток 249 грн).

Крім того, цікавою пригодою стане поїздка на Дитячу залізницю або в Музей авіації чи Музей історії пожежної техніки. 

Дитяча залізниця в Києві. Фото: з відкритих джерел
Музей історії пожежної техніки. Фото: ДСНС у м.Києві

Якщо діти люблять творчі активності, то можна відвідати найбільшу пісочницю в Києві — простір "Безлад" з зоною магнітів, мольбертів, бібліотекою та кавʼярнею. Цікавим для ігор та святкувань днів народжень є Epiland — батути, лабіринти та атракціони. 

Простір "Безлад". Фото: з відкритих джерел 

Також за літо можна познайомити дітей з особливостями різних професій, відкривши для них Місто професій Kidlandia.

Додамо, що актуальні ціни варто переглядати в день відвідування. Також у багатьох місцях діють знижки для дітей військових. 

Раніше Новини.LIVE писали, де українцям відпочити в Європі. Ми підібрали пʼять популярних недорогих курортів

Також Новини.LIVE розповідали, тим, хто плануєте літню відпустку з дітьми, важливо заздалегідь обрати місце для відпочинку. Не кожен популярний курорт однаково зручний для сімей. Погана погода, довга дорога, слабка інфраструктура чи небезпечна місцевість можуть зіпсувати поїздку і дорослим, і дітям. 