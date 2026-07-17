НБУ пояснив, навіщо вводить купюру 2000 гривень: чи чекати інфляції та стрибка долара

Нова купюра 2000 гривень, жінка в супермаркеті. Фото: НБУ, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Поява нової банкноти номіналом 2000 гривень уже викликала чимало запитань серед українців. Одні побоюються, що це сигнал до нової хвилі інфляції, інші — що через неї почне дорожчати долар або країна повернеться до готівкових розрахунків. У Національному банку запевняють, що ніяких таких наслідків не буде.

Навіщо вводять нову купюру і чому це рішення вважають логічним, пояснив голова НБУ Андрій Пишний в ефірі ICTV, передає Новини.LIVE.

Чому вирішили запровадити нову банкноту

За словами Пишного, нова купюра потрібна насамперед для того, щоб людям було зручніше користуватися готівкою, а державі — дешевше забезпечувати її обіг. За останні сім років економіка в номінальному вимірі зросла більш ніж удвічі, тому виникла потреба в банкноті більшого номіналу.

Нова банкнота має спростити розрахунки готівкою та дозволить державі скоротити витрати на друк, транспортування і зберігання готівки.

Чи вплине нова купюра на інфляцію та курс долара

У Нацбанку запевняють, що нова банкнота не спровокує зростання цін.

Як пояснив Пишний, кількість грошей в економіці не збільшиться, тому додаткового попиту на товари чи послуги не виникне. Також він спростував поширений міф, що поява купюри номіналом 2000 гривень може вплинути на курс гривні.

"На ситуацію на валютному ринку впливають зміни в співвідношенні між попитом та пропозицією валюти, а не банкноти гривні", — зазначив він.

Чому готівка все ще залишається важливою

Не дивлячись на те, що українці все частіше користуються банківськими картками, відмовлятися від готівки поки не планують.

За даними НБУ, якщо у 2019 році близько 80% операцій із платіжними картками були безготівковими, то зараз цей показник уже сягнув 96%. Водночас повномасштабна війна показала, що доступ до готівки залишається важливим, особливо у прифронтових регіонах, де можуть виникати перебої зі світлом або зв'язком.

У Нацбанку також зазначають, що про довіру українців до фінансової системи говорить і те, що від початку повномасштабного вторгнення обсяг строкових гривневих депозитів населення зріс більш ніж удвічі.

Нову банкноту номіналом 2000 гривень планують ввести в обіг 4 вересня 2026 року. Окремо в НБУ повідомили, що її дизайн матиме символічне значення.

Як змінять дизайн нової банкноти

Перед запуском у виробництво нової купюри Національний банк вирішив змінити один із елементів її дизайну. Причиною стали зауваження дизайнерської спільноти, яка звернула увагу на схожість напису номіналу зі шрифтом, що пов'язують із російським автором.

У НБУ повідомили, що замість цього використають офіційну кириличну версію шрифту Bickham Script без авторських адаптацій. Ці зміни не повинні вплинути на терміни випуску нової банкноти, яка має з'явитися в обігу 4 вересня. На лицьовому боці купюри буде зображений Василь Стус, а на зворотному — філологічний факультет Донецького національного університету імені Василя Стуса. Нові гроші також отримають сучасні елементи захисту від підробок.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що не всі доларові банкноти можна обміняти в українських банках чи обмінниках. Якщо купюри мають значні пошкодження або сильні ознаки зношення, їх не використовують для звичайних валютно-обмінних операцій. Такі гроші приймають лише на інкасо для подальшої заміни через іноземний банк.

Також Новини.LIVE писали, що Європейський центральний банк готує редизайн банкнот євро. На нових купюрах можуть з'явитися відомі діячі європейської культури або зображення птахів, річок і ключових інституцій Європейського Союзу, а остаточний дизайн планують затвердити до початку 2027 року.