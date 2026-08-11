НБУ підвищив ліміти на купівлю валюти та зняття готівки: як це вплине на українців

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

З 11 серпня 2026 року в Україні почали діяти валютні пом’якшення, затверджені Національним банком. Відтепер наші громадяни можуть купувати в чотири рази більше безготівкової іноземної валюти на місяць. Плюс змінився ліміт на зняття коштів із валютних рахунків в Україні та за кордоном.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи вплине послаблення обмежень на обсяги таких операцій.

Що зміниться на валютному ринку

Ліміт на купівлю фізичними особами безготівкової іноземної валюти підняли з 50 000 грн/міс. до 200 000 грн, а суму, яку дозволяється зняти з валютного рахунку — зі 100 000 грн/день до 200 000 грн. Виникає питання, чи варто готуватися до різкої активізації операцій як на території України, так і за кордоном.

"Не буде впливу на готівковий ринок (не очікується). Тому що запущена жорстка система фінмоніторингу та внутрішньобанківського аналізу, яка буде відсіювати операції до 50 000 грн", — пояснив економіст Андрій Шевчишин у Facebook.

За його словами, гроші з підтверджених джерел можна буде знімати у межах нового ліміту, інакше система фінансового моніторингу не пропустить операцію. Плюс варто розуміти, що з точки зору реальної платоспроможності населення та економічної поведінки фізичних осіб про незадоволений попит взагалі не йдеться.

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Тобто люди будуть далі купувати валюту чи знімати готівку в межах індивідуальних фінансових можливостей. І для переважної більшості наших громадян попередніх лімітів вистачало. Отже відчутного впливу на валютний ринок, наприклад, збільшення попиту, можна не боятися.

Пом’якшення для юридичних осіб

Для компаній Національний банк також передбачив пом’якшення валютних обмежень із метою підтримання ділової активності. Зокрема регулятор збільшив ліміти на зняття готівкових коштів:

із гривневих рахунків у межах України — до 200 000 грн/день замість 100 000 грн;

із використанням гривневих корпоративних карток за кордоном — до 140 000 грн/міс. замість 17 500 грн/тиждень;

із валютних рахунків — до 200 000 грн/день замість 100 000 грн.

"Також НБУ підвищує ліміт на розрахунки за кордоном за товари, роботи та послуги з використанням гривневих корпоративних карток до 400 тис. грн на календарний місяць (із 150 тис. грн)", — йдеться на офіційному сайті Національного банку.

Безпосередньо для корпоративного сектору зміни мають суттєву практичну цінність. Нові ліміти допоможуть підтримувати і розвивати інвестиційну діяльність, сприятимуть діловій активності, підвищуватимуть мобільність капіталу і стимулюватимуть його приплив.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з курсом долара та євро в Україні. Протягом серпня 2026 року не передбачають суттєвих зрушень на валютному ринку. Водночас офіційні курси будуть коливатися в діапазоні 20-40 копійок, що є стандартною ситуацією.

Також Новини.LIVE розповідали, що Національний банк України пропонує оновити правила фінансового моніторингу. Зокрема регулятор допускає використання банками штучного інтелекту і машинного навчання для аналізу переказів. НБУ визначив 16 підозрілих ознак.