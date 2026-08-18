Відновлення світла після обстрілів: Міненерго повідомило про ситуацію в енергосистемі 18 серпня

Чоловік зі свічкою читає книгу. Фото: Новини.LIVE

Російська армія продовжує терор проти української енергетики. Ворожі обстріли знову призвели до пошкоджень енергетичної інфраструктури в кількох регіонах України. Внаслідок атак без світла залишається частина споживачів понад 6 регіонів України.

Про це повідомляє Міненерго, передають Новини.LIVE.

Наслідки ворожих обстрілів

Станом на ранок 18 серпня внаслідок бойових дій та атак на енергетичні об'єкти без електропостачання тимчасово залишилася частина споживачів у наступних регіонах:

Дніпропетровська область. Запорізька область. Одеська область. Чернігівська область. Херсонська область. Харківська область.

Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Вони працюють у посиленому режимі всюди, де це дозволяє безпекова ситуація, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки українців.

Чи відключатимуть сьогодні світло

Застосування графіків обмежень електроенергії на сьогодні не передбачається. Проте ситуація може змінитись в будь-який момент. Енергетики закликають громадян свідомо підійти до використання електроприладів задля стабілізації системи:

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перенесіть активне споживання електроенергії на денний час — з 10:00 до 16:00;

ощадливо використовуйте електроенергію у пікові вечірні години — з 17:00 до 22:00.

Про будь-які зміни в поточній ситуації енергосистеми та у разі можливих відключень споживачам радять дізнаватися на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу та обленерго.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як готують заклади освіти до майбутнього опалювального сезону. Дискусії щодо викликів навчального року були розставлені пріоритетні напрями підготовки за участі представників Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Головним елементом системи захисту стануть мобільні котельні.

Також Новини.LIVE повідомляли, скільки ще українцям доведеться жити в умовах відключення світла. Кожного року українська енергетика стикається з новими випробуваннями. Експерти радять не ховати генератори найближчі 3-5 років.