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Главная Экономика Последствия обстрелов: в шести областях Украины пропал свет

Последствия обстрелов: в шести областях Украины пропал свет

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 11:34
Восстановление электроснабжения после обстрелов: Минэнерго сообщило о ситуации в энергосистеме 18 августа
Мужчина со свечой читает книгу. Фото: Новини.LIVE

Российская армия продолжает террор против украинской энергетики. Вражеские обстрелы вновь привели к повреждениям энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины. В результате атак без света осталась часть потребителей в более чем 6 регионах Украины.

Об этом сообщает Минэнерго, передают Новини.LIVE.

Последствия вражеских обстрелов

По состоянию на утро 18 августа в результате боевых действий и атак на энергетические объекты без электроснабжения временно осталась часть потребителей в следующих регионах:

  1. Днепропетровская область.
  2. Запорожская область.
  3. Одесская область.
  4. Черниговская область.
  5. Херсонская область.
  6. Харьковская область.

Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Они работают в усиленном режиме везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.

Будут ли сегодня отключать свет

Применение графиков ограничений электроэнергии на сегодня не предусмотрено. Однако ситуация может измениться в любой момент. Энергетики призывают граждан сознательно подойти к использованию электроприборов для стабилизации системы:

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  • перенесите активное потребление электроэнергии на дневное время — с 10:00 до 16:00;
  • экономно используйте электроэнергию в пиковые вечерние часы — с 17:00 до 22:00.

О любых изменениях в текущей ситуации в энергосистеме и в случае возможных отключений потребителям рекомендуется узнавать на официальных ресурсах своих операторов систем распределения и облэнерго.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как готовят учебные заведения к предстоящему отопительному сезону. В ходе обсуждений вызовов учебного года были определены приоритетные направления подготовки с участием представителей Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины, Министерства образования и науки Украины и Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Главным элементом системы защиты станут мобильные котельные.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько ещё украинцам придётся жить в условиях отключений света. Каждый год украинская энергетика сталкивается с новыми испытаниями. Эксперты советуют не убирать генераторы в ближайшие 3–5 лет.

Минэнерго Укрэнерго ДТЭК энергосистема отключения света
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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