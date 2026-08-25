Відключення електроенергії в 5 областях: в Міненерго звернулися до споживачів

Чоловік зі свічками. Фото: Новини.LIVE

Російська армія продовжує знищувати українську енергетику. Путіна не покидають мрії щодо тотального блекауту всієї енергосистеми України. Через систематичні бойові дії та атаки на об'єкти критичної інфраструктури знеструмлення зафіксовані в п'яти регіонах країни.

Про це повідомляє Міненерго, передають Новини.LIVE.

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Де сьогодні немає світла

Станом на ранок 25 серпня енергетична інфраструктура України продовжує долати наслідки ворожих ударів.

Зокрема, без світла тимчасово залишилася частина споживачів у наступних регіонах:

Донецька область. Дніпропетровська область. Херсонська область. Чернігівська область. Сумська область.

Чи планують впроваджувати графіки відключень

Усі бригади енергетиків залучені до аварійно-відновлювальних робіт. Ремонтні роботи тривають у посиленому режимі всюди, де це дозволяє поточна безпекова ситуація. Бригади працюють, аби якомога швидше повернути живлення в домівки українців.

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Попри завдані пошкодження, станом на сьогодні застосування планових графіків обмежень електропостачання не прогнозується. Водночас фахівці закликають стежити за оновленнями на офіційних сторінках та ресурсах місцевих операторів систем розподілу або обленерго.

Як допомогти енергетикам вже зараз

Для стабілізації роботи мережі енергетики звертаються до громадян із проханням раціонально використовувати електроенергію.

Використання енергоємних та потужних побутових приладів фахівці просять за можливості переносити на денні години — з 10:00 до 17:00. Це дозволить знизити навантаження на систему у вечірні та ранкові піки.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як правильно рахувати платіжку за надання енергетичних комунальних послуг. За словами експертів, сума в платіжці за електроенергію не завжди залежить лише від фактично використаних кіловат-годин. На кінцеве нарахування впливають впливають багато різних факторів.

Також Новини.LIVE повідомляли, за яких обставин власники будинків з електроопаленням можуть заощадити 10 000 гривень на оплаті комунальних послуг. Для таких категорій держава передбачила спеціальний пільговий тариф, який дозволяє зберегти значну суму в родинному бюджеті протягом усього опалювального періоду. Проте перед тим, як платити значно менші суми, власники мають зробити ряд дій для того, аби зрозуміти: чи підпадають вони під таку категорію.