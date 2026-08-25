Отключение электроэнергии в 5 областях: в Минэнерго обратились к потребителям

Мужчина со свечами. Фото: Новини.LIVE

Российская армия продолжает уничтожать украинскую энергетику. Путина не покидают мечты о тотальном отключении всей энергосистемы Украины. Из-за систематических боевых действий и атак на объекты критической инфраструктуры отключения электроэнергии зафиксированы в пяти регионах страны.

Об этом сообщает Минэнерго, передают Новини.LIVE.

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Где сегодня нет света

По состоянию на утро 25 августа энергетическая инфраструктура Украины продолжает преодолевать последствия вражеских ударов.

В частности, временно без света осталась часть потребителей в следующих регионах:

Донецкая область. Днепропетровская область. Херсонская область. Черниговская область. Сумская область.

Планируют ли вводить графики отключений

Все бригады энергетиков задействованы в аварийно-восстановительных работах. Ремонтные работы ведутся в усиленном режиме везде, где это позволяет текущая ситуация с безопасностью. Бригады работают, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в домах украинцев.

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Несмотря на нанесённый ущерб, по состоянию на сегодняшний день применение плановых графиков ограничений электроснабжения не прогнозируется. В то же время специалисты призывают следить за обновлениями на официальных страницах и ресурсах местных операторов систем распределения или облэнерго.

Как помочь энергетикам уже сейчас

Для стабилизации работы сети энергетики обращаются к гражданам с просьбой рационально использовать электроэнергию.

Использование энергоемких и мощных бытовых приборов специалисты просят по возможности переносить на дневные часы — с 10:00 до 17:00. Это позволит снизить нагрузку на систему в вечерние и утренние пики.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как правильно рассчитывать счет за предоставление энергетических коммунальных услуг. По словам экспертов, сумма в счете за электроэнергию не всегда зависит только от фактически использованных киловатт-часов. На итоговую сумму начисления влияют многие различные факторы.

Также Новини.LIVE сообщали, при каких обстоятельствах владельцы домов с электроотоплением могут сэкономить 10 000 гривен на оплате коммунальных услуг. Для таких категорий государство предусмотрело специальный льготный тариф, который позволяет сэкономить значительную сумму в семейном бюджете в течение всего отопительного периода. Однако прежде чем платить значительно меньшие суммы, владельцы должны предпринять ряд действий, чтобы понять: подпадают ли они под эту категорию.