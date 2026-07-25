Найдорожчі готелі Тенерифе: скільки коштує all inclusive на райському острові

Готелі на острові Тенерифе, столик з їжею. Фото: Tripadvisor, Booking. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Деякі українці обирають бюджетні курорти, плануючи літній відпочинок. А хтось бронює номери у найдорожчих готелях, щоб отримати якісне обслуговування та максимальний сервіс. Серед популярних, але недешевих напрямків у серпні 2026 року — так званий "острів вічної весни".

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує відпочинок на Тенерифе та що отримують гості найдорожчих готелів острова.

Поїздка на острів Тенерифе

Він входить до архіпелагу Канарських островів, розташованих в Атлантичному океані біля узбережжя Африки (належить Іспанії). Його неофіційно називають "островом вічної весни" через комфортну температуру протягом усіх сезонів року.

Відпочинок на Тенерифе поєднує європейський сервіс з неймовірно красивими природними ландшафтами. Пляжний сезон триває з травня по жовтень, однак сприятливі погодні умови дозволяють комфортно проводити час на острові навіть взимку, оскільки температура рідко опускається нижче +20 градусів.

Окрім пляжного відпочинку, туристи можуть проводити час в аквапарку, ботанічному саду, на екскурсіях, у нічних клубах, розважальних центрах тощо. Сумувати гостям і мешканцям Тенерифе точно ніколи.

Найдорожчі готелі Тенерифе

Забронювати номер можна за допомогою спеціальних сервісів, зокрема Booking. Одним із найдорожчих є JOIA Salomé by Iberostar, який приймає лише дорослих відвідувачів. Тобто з дітьми поселитися не можна. За покращений люкс із видом на море доведеться заплатити близько 1 000 доларів.

Готель JOIA Salomé by Iberostar на Тенерифе. Фото: скриншот

За такі гроші туристи отримують:

два басейни;

SPA-центр та оздоровчі процедури;

шість ресторанів;

місця для паркування;

фітнес-центр;

бар;

живу музику;

прокат автомобілів тощо.

Інший п'ятизірковий готель на острові Тенерифе — Hard Rock. Він розташований на морському узбережжі в тихому житловому районі Коста-Адехе. На території приміщення є чотири басейни для дорослих і дітей, тераса для засмаги, сад, дитячий клуб, ігрові кімнати, місця для занять спортом, SPA-центр.

Готель Hard Rock на острові Тенерифе. Фото: скриншот

Також гостей забезпечують живою музикою, вечірніми розважальними програмами, послугами консьєржа, оздоровчими процедурами, активними розвагами та ін. Вартість поселення на одну ніч у номер Делюкс Rock Royalty перебуває на рівні 33 000 грн.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, де можуть відпочити українці, крім Туреччини та Болгарії. На вибір туристів — чимало курортів за системою обслуговування "все включено". Серед бюджетних напрямків — Єгипет, Греція, Албанія, Румунія та Чорногорія.

Також Новини.LIVE розповідали, де можуть відпочити українські пенсіонери. Оксамитовий сезон стартує вже наприкінці серпня 2026 року. Це найкращий період для поїздки на море, оскільки літня спека спадає, а туристів меншає.