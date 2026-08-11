Мобільний зв'язок під час блекаутів: що можуть отримати українці

Чоловік з телефоном у руках. Фото: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Міністерство цифрової трансформації України активно співпрацює з мобільними операторами у питанні посилення вимог до забезпечення безперебійної роботи мережі в умовах відключення електроенергії. Йдеться про збільшення тривалості функціонування базових станцій під час блекаутів. Це є частиною комплексної підготовки до потенційно важкої зими.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю очільниці Мінцифри Оксани Ферчук виданню "Економічна правда".

Якої тривалості безперебійного зв'язку хочуть досягти

Мобільні оператори України забезпечують стабільний зв'язок під час відключень світла протягом певного часу завдяки базовим станціям, підключеним до генераторів із запасами пального чи змінними акумуляторами.

Однак наступна зима може виявитися складнішою за попередню, тому Міністерство цифрової трансформації веде діалог із компаніями про збільшення кількості годин автономної роботи мережі.

"Ми напряму працюємо з мобільними операторами й обговорюємо посилення вимог до безперебійного надання зв'язку під час блекаутів. Хочемо збільшити кількість годин, протягом яких базові станції зможуть працювати", — пояснила Оксана Ферчук.

Водночас очільниця Мінцифри не уточнила, які рішення допоможуть досягти поставлених цілей. Протягом 2024-2025 років Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій вимагав, аби певна частка базових станцій у кожній області України працювала довше.

В цьому допомагали запаси пального та акумуляторні блоки. Тоді йшлося про забезпечення автономної роботи протягом 10 годин. Водночас ціль на 2026 рік — кілька днів безперебійного доступу до мобільного зв'язку в умовах блекауту.

Вигідні тарифні плани в серпні

Раніше ми розповідали, що українці можуть підключити від Київстару, Vodafone та lifecell у серпні 2026 року. Компанії пропонують абонентам такі вигідні тарифні плани:

"ВСЕ РАЗОМ Перевага" від Київстару — 250 грн/міс.;

Flex Go від Vodafone — 350 грн/міс.;

"Лайфсет М" від lifecell — 175 грн/міс.

Витрати на пакети послуг можна знизити за умови перенесення мобільного номера в мережу. Всі оператори пропонують новим клієнтам, які скористалися послугою MNP, приємні знижки. Наприклад, тарифний план Flex Go буде коштувати 280 грн без зміни наповнення.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Київстар надав знижку 50% корпоративним клієнтам до кінця 2026 року. Йдеться про оренду виділеного сервісу. Пропозиція поширюється на 12 місяців обслуговування, але недоступна для додаткових послуг компанії.

Також Новини.LIVE розповідали, що Київстар запустив тарифний план для дітей від 6 до 16 років. Підключити його можуть лише батьки та опікуни неповнолітніх у магазині мобільного оператора. Вартість перебуває на рівні 270 грн/міс. або 2 000 грн/рік.